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فن

جائزة لفيلم الرجل الذي باع ظهره من مهرجان فينيسيا قبل عرضه بـ الجونة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
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محمد نبيـل
حصدت المخرجة كوثر بن هنية على جائزة اديبو كينج للادماج بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي خلال دورته المنعقدة بدورته الـ77.

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"فيلم الرجل الذي باع ظهره" يعرض عالميًا لأول مرة في مهرجان فينيسيا السينمائي 2020، وسيشارك في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

وعرض فيلم "الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، لأول مرة عالميًا، في قسم آفاق، في الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي.

ومن المنتظر عرضه بمهرجان الجونة السينمائي لأول مره في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيكون في الدورة الرابعة للمهرجان.

ويستمر مهرجان الجونة السينمائي في دعم كل أنواع السينما العربية، والتأكيد على مهمته المتمثلة في إلقاء الضوء على تنوع صناعة السينما العربية في المنطقة والعالم. على مدار الثلاث سنوات السابقة، حول المشاركين في منصة الجونة السينمائية بمشاريعهم، إلى أفلام مميزة، فازت بالعديد من الجوائز في مهرجانات سينمائية عالمية مرموقة، ثم توجوا تلك النجاحات بالمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي، كما سيحدث هذا العام. 

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