AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كورونا تقتل صخرة أسود الرافدين للكرة العراقية

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:31 ص
ناظم شاكر
ناظم شاكر
Advertisements
محمد رشاد
توفى ناظم شاكر نجم الكرة العراقية السابق، مساء أمس الجمعة، بعد صراع مع فيروس كورونا، استمر لما يقارب من شهر كامل.

وعانى الراحل من ضرر كبير أصاب الرئة، ورغم الإسعافات الكثيرة إلا أنه عانى من الغيبوبة، لمرات عديدة حتى فارق الحياة.
 
ويعد ناظم شاكر ثالث نجم كروي يفارق الحياة بسبب فيروس كورونا، بعد رحيل أحمد راضي وعلى هادي.

يشار إلى أن ناظم شاكر مثل نادي القوة الجوية ومنتخبات العراق لجميع الفئات العمرية، وكان أحد لاعبي المنتخب في مونديال المكسيك 1986.

كما أشرف نجم الكرة العراقية السابق، على تدريب العديد من الأندية العراقية والمنتخبين الأول والأولمبي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميدو: مجهود اللجنة الخماسية في فترة قصيرة «عرَّى» اتحاد الكرة السابق

بطولتنا حلال.. نجم المقاولون العرب يرفض اتهامات فاروق جعفر

سقطة أضاعت تاريخ ملك النص.. الجبلاية تتوعد.. جيل 90 غاضب والكاف يرفض اتهامات الفساد

صاحب هدف مونديال 90.. جمعية المحترفين تحتفل بعيد ميلاد مجدي عبدالغني

عبد الحليم علي: كارتيرون فرض شخصيته على لاعبى الزمالك

لأول مرة .. اتحاد الشرطة يشارك في دوري الكرة النسائية

ترشيحاتنا

الدنيا هتتقلب على دماغك| مصور واقعة القطار يروي تفاصيل جديدة.. شاهد

اتعلموا من الدوريات العالمية.. شوبير يستنكر موقف سيد عبد الحفيظ بفرض حظر إعلامي على لاعبي الأهلي

ابنة مجدى الجلاد تتعرض لحادث سيارة.. وإصابتها بقطع بالرباط الصليبي

الإفتاء: لا تجوز الصلاة في المساجد المبنية على أرض الدولة المغتصبة

أخبار الرياضة.. أول تحرك من الأهلي بشأن أزمة صالح جمعة.. صحفي بـ سكاي سبورتس يكشف مصير النني

محمد إبراهيم: افتقدت الثقة في الزمالك وسأحسم مصيري نهاية الموسم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أب يسامح مغتصب وقاتل طفلته ويوجه له رسالة غريبة داخل المحكمة.. فيديو

الكسل أنقذها.. امرأة نجت بمعجزة من أحداث 11 سبتمبر قبل 19 عامًا

مشاجرة وتشابك بالأيدي.. كاميرا مراقبة ترصد محاولة خطف طفلة من أحضان والدتها