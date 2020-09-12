لماذا تعيد الجماعة الإرهابية استخدام الهارب محمد علي؟.. خالد عكاشة يوضح

كشف خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، سبب إعادة إستخدام الهارب محمد علي من قبل الجماعة الإرهابية بعد إعلان اعتزاله العمل السياسي.





وقال عكاشة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"،:" جماعة الإخوان الإرهابية وصلت لحد الإفلاس ولم تجد إلا محمد علي وتعول عليه".





وتابع:" محمد علي يحاول العودة إلى واجهة الاحداث من جديد بعد فشله، ولكن لا يوجد أحد وهو ما جعل الجماعة تحاول إعادة تدوير ما لديها من كروت محروقة مثل هذا الهارب".





أردف:" ما تفعله الجماعة الإرهابية هو نوع من أنواع المراهنة وإحداث ضجيج يجعلهم متوهمون بخوض معركة".