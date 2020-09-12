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رياضة

المقاصة: متمسكون بإيهاب جلال.. ومحمد إبراهيم يساوي 3 ملايين دولار

السبت 12/سبتمبر/2020 - 03:31 ص
محمد ابراهيم و ايهاب
محمد ابراهيم و ايهاب جلال
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محمد رشاد
قال بكري سليم نائب رئيس نادي مصر المقاصة، إن ناديه متمسك بمدربه إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم للاستمرار معه حتى نهاية الموسم الجاري على أقل تقدير.

وأضاف في حديثه عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "هناك حالة كيمياء غريبة بيننا وبين إيهاب جلال لقد ساهم في تأهلنا من قبل لدوري أبطال إفريقيا، إيهاب لم يتحدث معنا بشأن عرض بيراميدز ولكننا متمسكون به".

وبسؤاله عن عرض الأهلي لمحمد إبراهيم لاعب الفريق أجاب "لم يتحدث معنا بشكل رسمي ولكنني أعرف أن هناك بعض الأندية مهتمة به ومنهم ناد سعودي كذلك".

وعن قيمة محمد إبراهيم أجاب "لا يقل عن قيمة رمضان صبحي، لا أقول نفس القيمة ولكننا نرى الأسعار حاليا".

وأتم "أعتقد أن قيمة محمد إبراهيم لن تقل عن مليوني أو ثلاثة ملايين دولار".
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