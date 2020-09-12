شاهد.. أسرة مجند القطار: ابننا الناس كلها بتحبه وشكرا للحاجة صفية.. فيديو وصور

عم المجند في رسالته :"بنشكر الحاجة صفية أم كل شباب المصريين وكلنا فخر بانتماء ابننا للقوات المسلحة " .

# فرحة وسعادة غامرة لدعم المصريين ومسانده المجند صاحب واقعة القطار وتأييد الناس له ".

# محافظ الغربية يدشن احتفالية لتكريم سيدة القطار وأفراد عائلة المجند "عبد الله عنتر" .

شهدت منطقة سوق اللبن بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية حاله من البهجة والسعادة الغامرة على وجوه أفراد عائله المجند "عبد الله عنتر " الحاصل على دبلوم صناعي لما يتجاوز عمره السني 19 سنة والمعروف اعلاميا بواقعة "مجند صاحب واقعة سيدة القطار " لتجاوب مواطني الشعب المصري وتعاطفهم مع ابنهم البار كونه جندي مجند بالقوات المسلحة له مكانه عظيمة للدفاع عن حقوق الوطن ومواجهه أخطار الإرهاب .

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ورصدت "صدي البلد " ملامح حقيقه ردود الأفعال لدي جيران المجند وأفراد أسرته التي لاقت استحسان الجميع وتناولهم قصص وروايات واقعية حول قصص حياته وكفاحه فى دراسته وحرصه الدءوب على أداء الواجب الوطني والحفاظ على لقمه العيش لإعاله أفراد أسرته طوال 7 سنوات الماضية .

"الحمد لله ربنا كرمنا بابننا عبد الله فهو خير الشباب البارة بأهلهم وذويهم ودايما الحاجه صباح بتشكر فى ابنها الشاب لحرصه على التحاقه على الانتماء الوطني والجيش كي يكون قدوه لكل زملائه وأفراد العيلة" بتلك الكلمات عبر الحاج عبد النبي عنتر عم المجند لافتا أنه كثيرا ما يلتقي نجل شقيقه ويطمئن عليه بشكل دوري .

وأضاف عم المجند بقوله " كلنا شاهدنا فيديو القطار على مواقع التواصل الاجتماعي من بينها فس بوك وتويتر وكان ردود أفعال الناس وتحرك الجهات المسئوله بالدولة والقيادة السياسية بدور الحاجة صفيه أبوالعزم مدرسه رياض الأطفال وصاحبة الموقف النبيل فى الدفاع عن ابننا الذي اراد الالتحاق بمركز التدريب عقب قضائه أجازه أسبوع وحرصه على الإلتزام بعودته إلي مدينة السلام وهو ما تسبب فى نسيانه النقود حال توجهه للحاق بقطار القاهرة يوم الأربعاء الماضي وهو ما تسبب فى تعرضه للإهانه على أيدي كمسري القطار " .

في ذات السياق أشار محمد عنتر شقيق المجند الأكبر أن شقيقه خير مثال لكل المصريين فهو مهذب وسندي فى الحياه ويتمتع بدماثه الخلق والابتسامه الطيبه ونسيانه لاخذ أموال ونقود قبل توجهه لى مركز التدريب جاء سهوا دون قصد والحمد لله حالتنا مستوره وشكرا لكل المصريين على مساندتهم لأخويا " .

كما أوضح "عنتر " بقوله " شكرا للحاجه صفية كونها دعمت أخويا وربنا كريم بعوض أمي الحاجة صباح التي تدعوا ليلا ونهارا لنا كوننا خير سندا لها وعايشين بحسها العامر بالدنيا بعد وفاه والدنا خلال 5 سنوات الأخيرة ولكن فضل الله العظيم وكرمه بوجود أخويا فهو يعمل من أجلنا للكفاح فى الإنفاق على الأسرة " .

وشدد شقيق المجند أنه تلقي دعوه من الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية للحضور حفل تكريم صباح يوم الأحد القادم فضلا عن ارسال برقيه شكر الى شقيقي المتواجد حاليا فى أداء الواجب الوطني للدفاع عن حقوق الوطن وربنا يحفظه فى أداء مهمته فى صون حدود وأراضي مصر أم الدنيا ..تحيا مصر " .

كما وجه شقيق المجند كل الشكر إلي عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومجلس الورزاء ووزارتي النقل والتعليم على دعمهم واقعة تنمر المجند شقيقه من جانب رئيس القطار والكمسري مؤكدا أن قرار وزير النقل تخفيف أعباء سداد للمجندين للغرامات وتذاكر القطارات فضلا عن الركوب مجانا وتحرك المسئولين على تقدير دور شهامه الحاجة صفية سيدة القطار التى أبدعت فى التصدي للموقف بجدعنه المصريين .

وجدير بالذكر أن محافظة الغربية أعلنت عن تنظيم مؤتمر للتكريم الحاجة صفية أبوالعزم سيدة القطار "القاهرة – المنصورة " بحضور الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية واللواء شاكر يونس سكرتير عام محافظة الاقليم ولفيف من الشخصيات العامة والسياسية .