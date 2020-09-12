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بين الناس

سكان حي العجوزة يشكون من انتشار القمامة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:12 ص
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ بدر الدين سيف النصر شكواه لخدمة "بين الناس" بموقع "صدي البلد" من انتشار القمامة بالقرب من مقر مسكنه ومقر عمله. 

 وقال "سيف النصر"، في شكواه، "نعاني نحن سكان حي العجوزة والمترددين علي بولاق الدكرور من انتشار القمامة في الشوارع ". 

وطالب المسئولون بسرعة حل هذه المشكلة رأفةً بأهالي المنطقة، وعدم انتشار الأوبئة، والحفاظ علي صحة الأهالي. 

 وللتواصل مع مقدم الشكوي الاتصال علي رقم 01003387882. ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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