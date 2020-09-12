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رياضة

ميدو جابر: إيهاب جلال لم يتحدث مع لاعبي المقاصة عن عرض بيراميدز

السبت 12/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
ميدو جابر
ميدو جابر
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محمد رشاد
أكد ميدو جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم  بنادي مصر المقاصة أنه يتمنى على المستوى الشخصي بقاء إيهاب جلال المدير الفني لأطول فترة مع فريقه خلال الفترة المقبلة.

أضاف ميدو جابر خلال مداخلة تلفزيونية عقب قناة "أون تايم سبورتس": "إيهاب جلال لم يتحدث معنا في مسألة العرض الذي تلقاه من نادي بيراميدز وأن كل ما في الأمر أننا نتمنى له التوفيق في الخطوة المقبلة التي سيستقر عليها لكنه يتمنى استمراره مع الفريق لأطول فترة ممكنة لأنه مدرب يجيد التعامل مع اللاعبين بالشكل الأمثل نفسيًا وفنيًا".

وقدم ميدو جابر التهنئة على اقترابه من حسم بطولة الدوري المصري الممتاز للمرة 42 في تاريخه مشددًا على أن الأمر بالكامل يعود الى إصرار اللاعبين على حسم اللقب.

وتابع ميدو جابر أنه يتمنى أن يعود مستوى الدوري الممتاز بالنفع على المنتخب الوطني الأول وأن يكون هناك فرصة كبيرة للمدير الفني حسام البدري الاختيار من بين أكثر من لاعبين في الفريق قبل المواجهات الرسمية المقبلة.
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