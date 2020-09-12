مواطنة تشكو من انقطاع معاش تكافل وكرامة الخاص بها





وقالت فوزي في شكواها انا مقيمة فى محافظة المنيا وتم وقف معاش تكافل وكرامة الذي كان مقررًا لي نظرًا لعدم وجود دخل خاص بي و فوجئت بانقطاع ووقف المعاش منذ عام دون سبب.





وطالبت أسماء فوزي المسؤولين بضرورة عودة المعاش وتوفير مصدر دخل أخر عن طريق إقامة مشروع عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي .





وتحمل القارئة بطاقة رقم قومى رقم / 29109252700766

ويمكن التواصل معها من خلال رقم التلفون الخاص بها 01153714655.





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

أرسلت القارئة أسماء فوزى شكواها إلى خدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من انقطاع معاش تكافل وكرامة الخاص بها.