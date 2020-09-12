AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المقاولون يستأنف تدريباته استعدادًا للإسماعيلى فى الدوري

السبت 12/سبتمبر/2020 - 07:31 ص
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب
Advertisements
محمد رشاد
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، تدريباته اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة النادى الإسماعيلي الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة 27 من  الدوري المصري الممتاز والتى يستضيفها استاد الإسماعيلية.

ويطمح ذئاب الجبل إلى مواصلة الانتصارات بعد الفوز فى الجولة الماضية على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين، طمعًا فى الحفاظ على المركز الثالث بعد تعثر بيراميدز بثلاث هزائم متتالية.

ومنح تعثر فريقي بيراميدز والزمالك بالجولة 26 من الدوري  فرصة ذهبية للمقاولون العرب للعودة بقوة إلى صراع الوصافة من جديد بعدما انتزع فوزًا ثمينًا فى ذات الجولة على فريق حرس الحدود فى الوقت القاتل، بهدف طاهر محمد طاهر، حيث ارتفع رصيد المقاولون إلى النقطة 47 بينما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 45، وتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 52، إلا أن القلعة البيضاء تترقب خصم ثلاث نقاط مع نهاية الموسم كعقوبة انسحاب من مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول، وهو ما يجدد آمال المقاولون فى استعادة المركز الثانى من جديد بعدما هيمن عليه ذئاب الجبل طوال أحداث الموسم الجارى.

من جانبه، حرص المهندس محسن صلاح رئيس نادى المقاولون العرب على تهنئة الفريق بعد الفوز الذى حققه على حساب حرس الحدود وصعود الفريق للمركز الثالث، حيث تواجد صلاح بصحبة المهندس محمد عادل فتحى المشرف على الكرة وجلال فراج المدير التنفيذى فى غرفة خلع الملابس بملعب المقاولون لتقديم التهنئة للجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس واللاعبين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ 9 لاعبين.. المقاولون العرب يفوز على الزمالك 2-1..فيديو

ملخص وأهداف مباراة الزمالك والمقاولون العرب.. فيديو

ترتيب الدوري المصري بعد فوز المقاولون العرب على الزمالك

لاعبو المقاولون العرب يسافرون إلى الغردقة لمواجهة الجونة بالدوري.. صور

صراع الوصافة يشعل موقعة بيراميدز والزمالك بـ الدوري

بقدم طاهر محمد طاهر .. المقاولون العرب يخطف فوزا غاليا على حرس الحدود 3-2 في الدوري

ترشيحاتنا

لماذا تعيد الجماعة الإرهابية استخدام الهارب محمد علي؟.. خالد عكاشة يوضح

مصاصو دماء.. سحب ضخمة من البعوض تغطي أمريكا.. وتقتل الحيوانات

أب يسامح مغتصب وقاتل طفلته ويوجه له رسالة غريبة داخل المحكمة.. فيديو

نتمناها التتويج عند النقطة 74.. رسالة تقدير من تركي آل الشيخ إلى جماهير الأهلي

شقيقة المجند صاحب واقعة القطار: أرفض اعتذار رئيس القطار وأتمنى تكريم شقيقي

بدون إنترنت.. جوجل تعتزم إطلاق ميزة رائعة لـ Google Play

AdvertisementS

أحمد السعدنى: ‏الواد ديانج هرب يا خطيب.. شاهد

نتمناها التتويج عند النقطة 74.. رسالة تقدير من تركي آل الشيخ إلى جماهير الأهلي

أخبار الرياضة.. رسالة تقدير من تركي آل الشيخ إلى جماهير الأهلي.. صالح جمعة يخرج بكفالة.. وبيراميدز يفاوض كلاوديو رانييري وستيف بروس

نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة: فايلر يقود بيراميدز الموسم المقبل

سمير عثمان: ضربة جزاء الإسماعيلي أمام الأهلي غير صحيحة

نجم الأهلي السابق: النادي استغنى عن أحمد عيد مجانًا قبل انتقاله للزمالك

محامي صالح جمعة: الزمالك أرسل فريق محامين للدفاع عن اللاعب بسبب عبدالله جمعة

محامي صالح جمعة: الأهلي سدد الكفالة للاعب

اتعلموا من الدوريات العالمية.. شوبير يستنكر موقف سيد عبد الحفيظ بفرض حظر إعلامي على لاعبي الأهلي

سيد عبد الحفيظ : شكرا مؤمن زكريا أحد أسباب الفوز على الإسماعيلي

ميدو جابر: إيهاب جلال لم يتحدث مع لاعبي المقاصة عن عرض بيراميدز

سفير مصر في المغرب يكشف سر رحيل جاريدو عن قيادة الوداد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ساحر.. شقيقة أمير كرارة تخطف الأنظار في حفل زفافها

اختفت فجأة.. ممثلة أمريكية تغرق أمام أعين طفلتها رغم إجادتها السباحة| فيديو

قائمة أسعار أوبل جراند لاند opel grandland 2020 اليوم.. صور