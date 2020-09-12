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منوعات

مصاصو دماء.. سحب ضخمة من البعوض تغطي أمريكا.. وتقتل الحيوانات

السبت 12/سبتمبر/2020 - 06:02 ص
بعوض يقتل الحيوانات
بعوض يقتل الحيوانات
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عزة عاطف
يضرب الله الأمثال بأدق مخلوقاته، لنرى آياته جلية في أحداث نمر بها يوميًا على مستوى العالم، فكيف يمكن لمخلوق صغير مثل البعوض قتل وتدمير جموع من الخيول والماشية.

منذ أن ضرب إعصار لورا الأراضي الأمريكية، هاجمت أسراب ضخمة من البعوض جنوب غرب لويزيانا، وتسببت في قتل عدد كبير من الحيوانات بطرق وحشية.
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حيث ركزت جيوش هذا النوع من البعوض والتي أطلق عليها اسم "مصاصو الدماء المتوحشين"، على قتل الخيول والماشية، بلدغاتها التي تسبب مرض "فقر الدم"، مما يترك الماشية في نزيف ميتمر حتى تنفق وتموت.

وقد أوضح الطبيب البيطري «كريج فونتينوت» لوكالة أسوشيتد برس بأن هذه الحشرات القارضة تتسبب في إنهاك وإجهاد الحيوانات التي تدخل في دوامة من الحركة المستمرة في محاولة لتجنب لدغاتها.

فقد عدد من المزارعين في منطقة الأبرشيات ما بين 300 إلى 400 رأس ماشية حيث وصلت العاصفة إلى اليابسة في أواخر أغسطس الماضي، فيما راح عدد قليل من الخيل والماعز ضحية لدغات الحشرات، نتيجة لتربيتهم داخل أكشاك يسهل رشها بالمبيدات.

كما خسر أحد مربي الغزلان 30 من أصل 110 رأس غزال، مما دفعه لعرض الكثير منها للبيع قبل أن ينفقوا جميعًا.

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