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رياضة

أحمد السعدنى: ‏الواد ديانج هرب يا خطيب.. شاهد

السبت 12/سبتمبر/2020 - 05:46 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان احمد السعدنى تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".

وكتب السعدنى " ‏الواد ‎#ديانج_هرب_يا_خطيب ده جامد قوي يا جماعه ".

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و فرض الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، حظرا إعلاميا عقب الفوز على الإسماعيلي بنتيجة (3-0)، اليوم الجمعة، ضمن الجولة 26 للدوري المصري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني منع لاعبيه من الإدلاء بأي تصريحات إعلامية، لفرض التركيز من أجل حسم لقب الدوري المصري، خلال مباراة الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل.

وارتفع رصيد الأهلي إلى 71 نقطة متربعا على صدارة الدوري ويفصله 3 نقاط عن حسم اللقب رسميا  فيما يأتي الإسماعيلي في المرتبة التاسعة بجدول الترتيب برصيد 30 نقطة .


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