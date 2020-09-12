أمريكا تطرد 8800 طفل مهاجر بسبب كورونا

طردت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو 8800 طفل مهاجر لم يكن معهم أحد من ذويهم بعد ضبطهم على الحدود الأمريكية المكسيكية منذ 20 مارس بموجب قواعد تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وذلك طبقا لوثائق قدمتها وزارة العدل لمحكمة يوم الجمعة.





وامتنعت الإدارة عن كشف الأرقام منذ يونيو عندما قالت إن نحو ألفي طفل طًردوا. وقال مدافعون عن الهجرة بأن من المرجح خضوع كثيرين آخرين لهذه القواعد لكن نطاق عمليات الطرد لم يكن واضحا حتى يوم الجمعة.





وطبقت الإدارة قوانين حدودية جديدة في 21 مارس ألغت اجراءات استمرت عقودا بموجب قوانين تهدف إلى حماية الأطفال من الاتجار بالبشر ومنحهم فرصة لتقديم طلب للجوء للولايات المتحدة لإحدى محاكم الهجرة في الولايات المتحدة.





وقالت الإدارة إن هذه القواعد الطارئة تهدف إلى تفادي تفشي فيروس كورونا داخل منشآت ايواء المهاجرين وبين سكان الولايات المتحدة.





وأوردت الحكومة هذه الأرقام في ملف قدمته وزارة العدل إلى الدائرة التاسعة من محكمة الاستئناف الأمريكية ومقرها سان فرانسيسكو للاعتراض على أمر صدر في الرابع من سبتمبر بالكف عن احتجاز الأطفال في فنادق قبل طردهم .























