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رياضة

أخبار الرياضة.. رسالة تقدير من تركي آل الشيخ إلى جماهير الأهلي.. صالح جمعة يخرج بكفالة.. وبيراميدز يفاوض كلاوديو رانييري وستيف بروس

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:07 ص
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
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محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الساعات الأولة من صباح اليوم السبت ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وكانت كالتالي: -

نتمناها التتويج عند النقطة 74.. رسالة تقدير من تركي آل الشيخ إلى جماهير الأهلي


وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية رسالة جماهير النادي الأهلي من جديد، عقب فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة ، فى إطار مباريات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز .

سمير عثمان: ضربة جزاء الإسماعيلي أمام الأهلي غير صحيحة


أكد سمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق على عدم صحة ضربة الجزاء المحتسبة لصالح النادي الإسماعيلي ضد رامي ربيعة مدافع الفريق الاول لكرة القدم بالأهلي.

سيد عبد الحفيظ : شكرا مؤمن زكريا أحد أسباب الفوز على الإسماعيلي


قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الشكر موجه إلى مؤمن زكريا لاعب الفريق لأن زيارته للنادي يوم الخميس كانت دافعا رئيسيا لأداء الفريق ضد الإسماعيلي.

محامي صالح جمعة: الأهلي سدد الكفالة للاعب


قال المحامي أشرف عبدالعزيز، محامي صالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه تم الإفراج عن اللاعب مقابل 5 آلاف جنيه.



قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن بيراميدز دخل في مفاوضات رسمية مع أكثر من مدرب في الفترة الماضية وكان على رأسهم إيهاب جلال، المدير الفني لنادي مصر للمقاصة وذلك لخلافة مدربه الحالي أنتيتشاتشيتش.

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