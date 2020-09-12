موجز السوشيال.. أحمد السعدني ديانج هرب يا خطيب.. وأول تعليق من وليد سليمان









أحمد السعدنى: ‏الواد ديانج هرب يا خطيب.. شاهد



نشر الفنان احمد السعدنى تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " وكتب السعدنى " ‏الواد ‎#ديانج_هرب_يا_خطيب ده جامد قوي يا جماعة". نشر وليد سليمان لاعب النادى الأهلي، صورة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " اثنا الاحتفال ب هدف اليو بادجى فى شباك نادى الإسماعيلى.نشر الفنان احمد السعدنى تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " وكتب السعدنى " ‏الواد ‎#ديانج_هرب_يا_خطيب ده جامد قوي يا جماعة".

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:نشر الفنان صلاح عبدالله صورة للسيدة صفية ابو العزم " سيدة القطار " من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".نشرت الفنانة الهام شاهين عدة صور لها مع شقيقها وخطيبته وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".