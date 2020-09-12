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مرأة

بإطلالة صيفية.. منى ممدوح تتألق في أحدث ظهور لها

السبت 12/سبتمبر/2020 - 09:43 ص
منى ممدوح
منى ممدوح
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة منى ممدوح على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية على البحر.


وتألقت منى ممدوح في الصور بإطلالة صيفية، حيث ارتدت فستانا قصيرا وذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بأنه جمع بين اللون الأزرق والفوشيا وذو خطوط عرضية باللون الأبيض مما كشف عن رشاقتها.


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وظهرت منى ممدوح في الصور حافية القدمين، فيما ارتدت نظارة شمس متناسقة مع وجهها، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات واعتمدت على البساطة وعدم المبالغة.


أما من الناحية الجمالية، فقد اعتمدت منى ممدوح على خصلات شعرها الأسود المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج المرتكزة على الألوان الهادئة.

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((الانسان الطيب دائما مبتسم يضحك يسامح كثيرا ويتجاهل كل ما يؤلمه ولا ينظر لأحد ولا ينتظر شيئا من أحد ، فا راحة البال ورضا الله و والوالدين أهم ما فيها ))❤️🙏 صباح الخبر .. #مشاهير_العرب #فنانات_مصر #فنانات_العرب #فنانات_الخليج #فنانة#فنانة_الصوت_والصورة #مني_ممدوح _بالبيت #الموضه_الجديده #الوصية #نجم_الملايين #ممثلة_مصرية #فنانة_مصر #ممثلة_الدراما_و_الكوميديا #ممثلات_مشاهير#فنانات #فنانين ##ممثلات #ممثله #فنانة_العرب

A post shared by Mona Mamdouh (@monamamdouh.official) on

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