بإطلالة صيفية.. منى ممدوح تتألق في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة منى ممدوح على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية على البحر.
وتألقت منى ممدوح في الصور بإطلالة صيفية، حيث ارتدت فستانا قصيرا وذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بأنه جمع بين اللون الأزرق والفوشيا وذو خطوط عرضية باللون الأبيض مما كشف عن رشاقتها.
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وظهرت منى ممدوح في الصور حافية القدمين، فيما ارتدت نظارة شمس متناسقة مع وجهها، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات واعتمدت على البساطة وعدم المبالغة.
أما من الناحية الجمالية، فقد اعتمدت منى ممدوح على خصلات شعرها الأسود المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج المرتكزة على الألوان الهادئة.
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((الانسان الطيب دائما مبتسم يضحك يسامح كثيرا ويتجاهل كل ما يؤلمه ولا ينظر لأحد ولا ينتظر شيئا من أحد ، فا راحة البال ورضا الله و والوالدين أهم ما فيها ))❤️🙏 صباح الخبر .. #مشاهير_العرب #فنانات_مصر #فنانات_العرب #فنانات_الخليج #فنانة#فنانة_الصوت_والصورة #مني_ممدوح _بالبيت #الموضه_الجديده #الوصية #نجم_الملايين #ممثلة_مصرية #فنانة_مصر #ممثلة_الدراما_و_الكوميديا #ممثلات_مشاهير#فنانات #فنانين ##ممثلات #ممثله #فنانة_العرب