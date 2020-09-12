بإطلالة صيفية.. منى ممدوح تتألق في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة منى ممدوح على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية على البحر.









تألقت منى ممدوح في الصور بإطلالة صيفية، حيث ارتدت فستانا قصيرا وذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بأنه جمع بين اللون الأزرق والفوشيا وذو خطوط عرضية باللون الأبيض مما كشف عن رشاقتها.









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وظهرت منى ممدوح في الصور حافية القدمين، فيما ارتدت نظارة شمس متناسقة مع وجهها، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات واعتمدت على البساطة وعدم المبالغة.









أما من الناحية الجمالية، فقد اعتمدت منى ممدوح على خصلات شعرها الأسود المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج المرتكزة على الألوان الهادئة.



