AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

شقيقة المجند صاحب واقعة القطار: أرفض اعتذار رئيس القطار وأتمنى تكريم شقيقي

السبت 12/سبتمبر/2020 - 07:59 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف

قالت شقيقة المجند عبدالله صاحب واقعة القطار الذي أظهر مدى اعتزازه بنفسه واحترامه لزيه العسكر، أن شقيقها انسان طيب للغاية وحسن الخلق واكتسب منها احترام الآخرين.


وأضافت شقيقة المجند البطل،في تصريح لـ "صدى البلد"، أنها شعرت بالحزن على شقيقها حينما تعرض لموقف وصفته بالصعب من قبل رئيس القطار والكمسري، بالرغم من عدم قيام شقيقها بأي فعل تجاههما ليقدما على كسر خاطره، محتسبة هذا الأمر عند الله وواثقه من رد حقه لشقيقها الأكبر الذي كان حنونا وعطوفا عليها خاصة بعد وفاة والدها.


ورفضت شقيقة المجند قبول اعتذار رئيس القطار، بعد تعديه على شقيقها بشكل غير مبرر، مما تسبب في جرح مشاعره وكرامته التي يعتز بها كثيرا .


ووصفت شقيقة المجند عبدلله، السيدة صفية صاحبة الموقف النبيل مع شقيقها والتي أثرت دفع ثمن التذكرة ، بأنها مثل أمها وجميلها سيظل فوق رأسها طيلة العمر،متوجهة بالشكر لها على هذا الموقف مع شقيقها.


وطلبت شقيقة المجند عبدالله بأن يتم تكريم شقيقها، لرد اعتباره أمام الجميع بعد أن تعرض لهذا الموقف في واقعة القطار.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صفية إبراهيم أبو العزم.. سيدة القطار ست بـ 100 راجل.. رفضت إهانة الزى العسكري.. ونشطاء التواصل: أغنى من ناس كتير معاها ملايين

فيديو جراف .. وزير النقل يرد اعتبار المجند صاحب واقعة القطار

سيدة قطار المنصورة عن المجند: لازم نضربلهم تعظيم سلام.. شاهد

سيدة القطار عن سر بكائها بعد واقعة الكمسري والمجند: تذكرت أولادي في نفس الموقف.. فيديو

معتز الخصوصي يكتب: شكرا سيدة القطار.. ست بـ100 راجل

سيدة القطار: كامل الوزير رد هيبة المجند وعاقب الكمساري

ترشيحاتنا

ميدو جابر: إيهاب جلال لم يتحدث مع لاعبي المقاصة عن عرض بيراميدز

فى ذكرى رحيل بليغ حمدى.. مداح القمر صاحب روائع الألحان

الكسل أنقذها.. امرأة نجت بمعجزة من أحداث 11 سبتمبر قبل 19 عامًا

إلهام شاهين تشارك جمهورها بعدة صور لها مع شقيقها وخطيبته.. شاهد

نائب الجيزة يكشف سبب استثناء 4 محافظات من تخفيض رسوم التصالح

لماذا بكت نيللي كريم في برنامج منى الشاذلي؟.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ساحر.. شقيقة أمير كرارة تخطف الأنظار في حفل زفافها

اختفت فجأة.. ممثلة أمريكية تغرق أمام أعين طفلتها رغم إجادتها السباحة| فيديو

قائمة أسعار أوبل جراند لاند opel grandland 2020 اليوم.. صور