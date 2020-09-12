شقيقة المجند صاحب واقعة القطار: أرفض اعتذار رئيس القطار وأتمنى تكريم شقيقي

قالت شقيقة المجند عبدالله صاحب واقعة القطار الذي أظهر مدى اعتزازه بنفسه واحترامه لزيه العسكر، أن شقيقها انسان طيب للغاية وحسن الخلق واكتسب منها احترام الآخرين.

وأضافت شقيقة المجند البطل،في تصريح لـ "صدى البلد"، أنها شعرت بالحزن على شقيقها حينما تعرض لموقف وصفته بالصعب من قبل رئيس القطار والكمسري، بالرغم من عدم قيام شقيقها بأي فعل تجاههما ليقدما على كسر خاطره، محتسبة هذا الأمر عند الله وواثقه من رد حقه لشقيقها الأكبر الذي كان حنونا وعطوفا عليها خاصة بعد وفاة والدها.

ورفضت شقيقة المجند قبول اعتذار رئيس القطار، بعد تعديه على شقيقها بشكل غير مبرر، مما تسبب في جرح مشاعره وكرامته التي يعتز بها كثيرا .

ووصفت شقيقة المجند عبدلله، السيدة صفية صاحبة الموقف النبيل مع شقيقها والتي أثرت دفع ثمن التذكرة ، بأنها مثل أمها وجميلها سيظل فوق رأسها طيلة العمر،متوجهة بالشكر لها على هذا الموقف مع شقيقها.

وطلبت شقيقة المجند عبدالله بأن يتم تكريم شقيقها، لرد اعتباره أمام الجميع بعد أن تعرض لهذا الموقف في واقعة القطار.