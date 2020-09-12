درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 12-9-2020 بمحافظات مصر.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 12- 9 - 2020، في القاهرة والمحافظات.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس حار على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر:





الصغرى العظمى





القاهرة العظمى 36 والصغرى 24





الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24





مطروح العظمى 30 والصغرى 22





دمياط العظمى 31 والصغرى 26





بورسعيد العظمى 33 والصغرى 26





الإسماعيلية العظمى 36 والصغرى 23





السويس العظمى 37 والصغرى 24





العريش العظمى 33 والصغرى 23





رفح العظمى 33 والصغرى 22





طابا العظمى 37 والصغرى 26





شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 28





الغردقة العظمى 38 والصغرى 28





الفيوم العظمى 36 والصغرى 24





الاقصر العظمى 41 والصغرى 29





اسوان العظمى 42 والصغرى 30





حلايب العظمى 35 والصغرى 30





الوادي الجديد العظمى 40 والصغرى 28