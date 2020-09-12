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هدير أبو زيد: فتح المساجد الجديدة رسالة واضحة للرد على أكاذيب أهل الشر

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:47 ص
هدير أبو زيد
هدير أبو زيد
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شيرين عادل
قالت الإعلامية هدير أبو زيد إن مصر شهدت أمس، الجمعة، صورة مشرفة مع افتتاح عدد كبير من المساجد.


وأكدت "أبو زيد"، خلال حلقتها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن مصر تشهد طفرة فى فتح المساجد الجديدة فى جميع المحافظات.


وأضافت أن افتتاح مصر عددا كبيرا من المساجد هو رسالة واضحة من الدولة المصرية لأهل الشر والذين يدعون بالباطل أن مصر تهدم المساجد.


ولفتت إلى أن رد مصر على هذه الأكاذيب كان واضحا وعلى أرض الواقع بدليل كثرة افتتاحات المساجد خلال الأيام الماضية، وآخرها كان افتتاح 130 مسجدا فى 18 محافظة منها 53 مسجد فقط فى محافظة الشرقية. 
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