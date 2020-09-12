لميس سلامة: تدريس مادة القيم واحترام الآخر للصف الثالث الابتدائي استجابة لمقترح طفل

أكدت الإعلامية لميس سلامة، أن الدولة دائما تأخذ في الاعتبار جميع الاقتراحات والطلبات المقدمة من قبل المواطنين سواء من أصحاب القرار أو من المواطن المصري البسيط أو حتى من الأطفال وخصوصا ذوي القدرات الفائقة، لافتة إلى أنه بالفعل تمت الاستجابة للطفل مهند الذي طالب العام الماضي بإضافة مادة "احترام الآخر والقيم".





وأضافت الإعلامية لميس سلامة، في حوارها التلفزيوني ببرنامج "صباح البلد"، الذي يرأس تحريره الصحفى أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن وزارة التربية والتعليم أقرت بالفعل تطبيق مادة القيم واحترام الآخر من العام الدراسي القادم 2020-2021 بداية من الصف الثالث الابتدائي، منوهة بأن اقتراح الطفل مهند كان من كلمتين، ولكن كان يحمل الكثير من المعاني بداخله.





وأشارت إلى أن طلب الطفل مهند قدم في احتفالية "قادرون باختلاف" في ديسمبر الماضي، لافتة إلى أنه بالفعل تمت دعوته من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في مكتبه لتهنئته وتشجيعه على اقتراحه.





وأكدت أن المسئولين بالفعل أصبحوا يسمعون ويتقبلون الآراء والأفكار بل ويقومون بتنفيذها بالفعل على أرض الواقع، وكتب الوزير إهداء للطالب مهند على الكتاب "إلى الطالب الرائع مهند هدية من مصر إليك للتعبير عن الإعجاب بأفكارك".



