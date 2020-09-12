AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بقيادة مصر.. هنية يكشف عن صفقة تبادل أسرى جديدة مع إسرائيل

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:51 ص
بقيادة مصر.. هنية
بقيادة مصر.. هنية يكشف عن صفقة تبادل أسرى جديدة مع إسرائيل
Advertisements
سمر صالح
كشف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، عن أن مصر تتوسط حاليا بين حركة حماس وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرى.

وقال "هنية"، إن حماس ترحب بالدور المصري في إمكانية الوصول إلى اتفاق تبادل جديد للأسرى، وتعرب عن أملها بإنجاز شيء على هذا الصعيد.

وأضاف أن "الإخوة في مصر يتابعون العديد من الملفات بينها المصالحة والحصار ومعبر رفح وتبادل الأسرى".

ولم يوضح رئيس المكتب السياسي لحماس إن كان هناك تقدم في ملف تبادل الأسرى بين حركته وإسرائيل، حيث تقول إسرائيل إن حماس تحتجز 4 جنود إسرائيليين منذ عدوان الاحتلال على قطاع غزة عام 2014.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صفقة تبادل أسرى.. إسرائيل تقدم عرضًا جديدًا لحماس

بعد الاقتراب من صفقة الأسرى.. هذه العقبات تعيق اتفاق إسرائيل وحماس

إسماعيل هنية يصل لبنان للمرة الأولى منذ عام 1993

ترشيحاتنا

مصاصو دماء.. سحب ضخمة من البعوض تغطي أمريكا.. وتقتل الحيوانات

نترات أمونيوم وتأهب أمني.. المغرب يحذر من قنبلة موقوتة

هل يجوز الصلاة بالمكياج للمرأة أم يبطل العبادة؟ الإفتاء تجيب

دعاء بعد صلاة الفجر للزواج من 11 كلمة يجعل الله يرزقك بزوجة حسناء

شقيقة المجند صاحب واقعة القطار: أرفض اعتذار رئيس القطار وأتمنى تكريم شقيقي

سمير عثمان: ضربة جزاء الإسماعيلي أمام الأهلي غير صحيحة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ساحر.. شقيقة أمير كرارة تخطف الأنظار في حفل زفافها

اختفت فجأة.. ممثلة أمريكية تغرق أمام أعين طفلتها رغم إجادتها السباحة| فيديو

قائمة أسعار أوبل جراند لاند opel grandland 2020 اليوم.. صور