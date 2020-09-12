البحرين وإسرائيل تتفقان على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.. ومصر تبدأ أول تجربة لقاح كورونا على متطوعين.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

اهتمت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، السبت، باتفاق السلام الذي تم بين البحرين وإسرائيل، وجهود الدول لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فضلا عن الأوضاع في شرق البحر المتوسط.









وأبرزت الصحف الإماراتية توصل البحرين وإسرائيل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين.











وأشار بيان مشترك، إلى قيام الرئيس الأمريكي، وعاهل البحرين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بإجراء مكالمة هاتفية، اتفقوا خلالها على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البحرين وإسرائيل.









ورحّبت دولة الإمارات بقرار مملكة البحرين مباشرة العلاقات مع إسرائيل. وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، بقرار مملكة البحرين، معربة عن أملها في أن يكون لهذه الخطوة أثر إيجابي على مناخ السلام والتعاون إقليميًا ودوليًا.











وقالت الوزارة إن قرار مملكة البحرين مباشرة العلاقات مع دولة إسرائيل يعد خطوة مهمة لتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة، مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والدبلوماسي.









واعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل مملكة البحرين وإسرائيل إلى اتفاق سلام، واعتبره "إنجازا تاريخيا تحقق باتفاق مملكة البحرين وإسرائيل على إبرام اتفاق سلام".









وتلقى ملك مملكة البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، اتصالًا هاتفيًا، مساء أمس، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.









وأكد ملك البحرين خلال الاتصال ضرورة التوصّل إلى سلام عادل وشامل كخيار استراتيجي وفقًا لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مشيدًا بالدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية وجهودها الدؤوبة لدفع عملية السلام وإحلال الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز السلم الدولي.











بدوره، وجّه ترامب خلال الاتصال الدعوة لمملكة البحرين للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام التي تقام في البيت الأبيض بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل في 15 سبتمبر الجاري.









إلى ذلك، قال نتانياهو إن اتفاق السلام مع مملكة البحرين بمثابة عصر جديد للسلام، متوقعًا انضمام دول أخرى قريبًا لمعاهدات السلام مع إسرائيل.









فيما أبرزت صحيفة "البيان" إعلان وزارة الصحة الروسية عن بدء توزيع أول دفعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا على الأقاليم الروسية.









وأشارت الوزارة إلى أنه خلال توزيع الدفعة الأولى سيتم ترتيب الإجراءات اللوجستية الخاصة بإمداد الأقاليم الروسية باللقاح وتوزيعه وتنظيم تلقيح المواطنين، خاصة من الفئات الأكثر عرضة للخطر.









يذكر أن روسيا سجلت أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من مليون شخص في روسيا، وأكثر من 28 مليونا حول العالم.









وتم تطوير اللقاح في مركز غاماليه للأبحاث العلمية، ويشرف الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة على إنتاجه.









كما اهتمت الصحف بإعلان الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، أنه بداية من اليوم، السبت، ستجرى تجربة لقاحين لفيروس كورونا مباشرة على المتطوعين، جرى ثبات فاعليتهما في المرحلتين الأولى والثانية والثالثة أيضا في بعض الدول التي أجرت التجارب السريرية، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 135 لقاحا دخل في التجارب السريرية و7 منها فقط وصلت للمرحلة الثالثة.









وأوضحت أن الفرق بين المراحل الأولى والثانية والثالثة، أن المرحلة الثالثة تثبت أمان العقار وجرعته المناسبة وأنها تعطى مناعة ويتم تجربته على عدد أكثر من المتطوعين.









وقالت: "بالنسبة للـ7 لقاحات التي وصلن للمرحلة الثالثة اشتغلنا مع التحالف الدولي للقاحات والأمصال ودخلنا في تحالف كبير جدا في جنيف حتى يؤمن لنا احتياجاتنا وحجز لنا 30 مليون جرعة، واليوم نبدأ تدشين المرحلة الثالثة من الأبحاث الإكلينيكية لنوعين من لقاحات كورونا مع بعض دول العالم".









بدورها، أبرزت "الاتحاد" اتفاق الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، على رفض ممارسات التصعيد في شرق المتوسط التي تمس مصالح دول الإقليم، وتأكيدهما أولوية تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.









ونقلت عن بيان الرئاسة المصرية تأكيده أن الطرفين شددا خلال اتصال هاتفي على اتساق المصالح والمواقف المشتركة والتنسيق والتكاتف بين مصر وفرنسا.









وأكد الرئيسان على موقفهما الثابت في دعم مسار الحل السياسي للقضية الليبية بعيدًا عن التدخلات الخارجية والميليشيات المسلحة، والترحيب بأي خطوات إيجابية في إطار الجهود الدولية البناءة التي تسعى إلى التهدئة والتسوية السلمية، بما فيها مبادرة «إعلان القاهرة» التي تأتي اتساقًا مع مسار برلين.









وتوافق الجانبان على أهمية تكثيف التنسيق بين البلدين لدعم ومساندة لبنان حكومةً وشعبًا بكل السبل الممكنة لتجاوز تداعيات كارثة انفجار مرفأ بيروت، ومساعدة لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية التي يمر بها حفاظًا على استقراره وسيادته ووحدته.











كما تم التوافق على ضرورة دفع العمل الدولي نحو استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية على نحو يفتح آفاق الاستقرار والازدهار لجميع شعوب المنطقة.









محليا، أبرزت "الخليج" تهنئة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، لعالم الفيزياء الإماراتي الشاب أحمد عيد المهيري بفوزه بجائزة «نيو هوريزون» NewHorizon المرموقة في الفيزياء، بفضل بحوثه حول الثقوب السوداء في الفضاء.







