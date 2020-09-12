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اقتصاد

مصر تصدر 30.728 ألف طن مانجو.. والموالح تستحوذ على 39% من الصادرات بنهاية يوليو

السبت 12/سبتمبر/2020 - 01:02 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

كشف المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عن تصدير 30.728 ألف طن مانجو طازجة خلال الفترة من ” سبتمبر 2019- يوليو 2020″ بقيمة 23.691 مليون دولار، لتستحوذ على 1% من الكميات المصدرة.

وأوضح التقرير الصادر عن المجلس والذي حصل " صدى البلد " على نسخة منه، استحواذ صادرات الموالح على 39% من الكميات المصدرة من المحاصيل الزراعية خلال 11 شهر من الموسم التصديري 2020/2019 بنحو 1.518 مليون طن وبقيمة 705.602 مليون دولار مستحوذه على 34% من اجمالي قيمة صادرات القطاع.

وجاءت صادرات البطاطس بالمركز الثاني بأهم الحاصلات الزراعية المصدرة بنحو 699.788 ألف طن مستحوذة على 18% من الكميات المصدرة، وبقيمة 222.049 مليون دولار مستحوذ على 11% من القيمة.و استحوذت صادرات البصل الطازج على 14% من إجمالي الكميات المصدرة بنحو 533.969 ألف طن بقيمة 153.857 مليون دولار مستحوذة على 7% من إجمالي قيمة صادرات الحاصلات الزراعية.



وبلغت صادرات الثوم الطازج نحو 40.822 ألف طن بقيمة 42.189 مليون دولار، و الرمان الطازج نحو 143.487 ألف طن بقيمة 62.274 مليون دولار، والطماطم الطازجة نحو 132.286 ألف طن بقيمة 32.688 مليون دولار، و البطاطا الحلوة نحو 73.158 ألف طن بقيمة 39.137 مليون دولار.

وسجلت قيمة صادرات الفراولة الطازجة نحو 84.365 مليون دولار لتصدير 37.962 ألف طن، والنباتات الطبية والعطرية نحو 75.969 مليون دولار لتصدير 45.26 ألف طن، والخس الطازج نحو 16.79 مليون دولار لتصدير 24.3 ألف طن.

وبلغت كمية صادرات مصر من الفول السوداني نحو 36.728 ألف طن بقيمة 55.914 مليون دولار، ومن العنب الطازج نحو 139.361 ألف طن بقيمة 228.985 مليون دولار.

كما سجلت صادرات مصر من الفاصوليا الجافة نحو 91.626 ألف طن بقيمة 84.858 مليون دولار، والخوخ الطازج نحو 21.321 ألف طن بقيمة 14.126 مليون دولار، ومن أصناف أخرى نحو 289.603 ألف طن بقيمة 258.137 مليون دولار.

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