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أخبار العالم

لهذا السبب.. المستشفيات الأمريكية ترفض ثلث كمياتها من عقار ريمديسيفير

السبت 12/سبتمبر/2020 - 09:34 ص
المستشفيات الأمريكية
المستشفيات الأمريكية ترفض ثلث كمياتها من عقار ريمديسيفير
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سمر صالح
أكدت وزارة الصحة الأمريكية إن المستشفيات الأمريكية رفضت نحو ثلث الكميات المخصصة لها من عقار ريمديسيفير لعلاج مرض كوفيد-19 منذ يوليو مع تراجع الحاجة لهذا الدواء المكلف المضاد للفيروس بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وقالت بعض المستشفيات إنها ما زالت تشتري هذا العقار الذي تنتجه شركة جيلياد ساينسز كي يصبح لديها مخزون في حالة تسارع وتيرة الجائحة خلال الشتاء. ولكنها قالت إن الإمدادات الحالية كافية وذلك إلى حد ما لأنها تقصر استخدامه على الحالات الشديدة فقط. 

وسمحت إدارة الأغذية والعقاقير بقدر أكبر من الحرية في استخدام ريمديسيفير ولكن ستة من بين ثمانية مستشفيات ضخمة اتصلت بها رويترز قالت إنها لا تستخدمه في الحالات المتوسطة.

ويشير هذا الإبطاء إلى أن نقص العقار انتهى ويهدد جهود جيلياد لتوسيع استخدام ريمديسيفير.

وأكد متحدث باسم وزارة الصحة إنه ما بين السادس من يوليو والثامن من سبتمبر قبلت أنظمة الصحة العامة بالولايات والمناطق نحو 72 % من الكميات التي عرضتها عليها من ريمديسيفير ولم تشتر المستشفيات بدورها سوى نحو ثلثي ما قبلته الولايات والمناطق.

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