حكم أداء العبادات عن الوالدين المتوفيين

قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من مات وعليه صلاة فلا يصح أن يصلى عنه أحد، فاتفقت الأمة بلا نزاع على أنه لا يصلى عن من مات بلا صلاة.





وأضاف "العجمي"، فى إجابته عن سؤال (هل يصح أن أصلى عن أبي المتوفى كما أحج عنه؟)، أنه لا يجوز النيابة فى العبادة البدنية إلا فى الحج والصوم لورد النص فيه عن الحج، فيجوز النيابة فى الحج لمن عجز أو مات بشرط أن يكون الذي ينوب عن أبيه وأمه العاجزين أو العاجز منهما أن يكون قد حج عن نفسه أولًا.

وأشار إلى أن جمهور العلماء قالوا إنه لا يصح أن يصلى الإنسان صلاة ويهدي ثوابها لشخص مات، فقالوا إن الصلاة لا تقضى مكان أحد لكن هناك بدائل أخرى كالدعاء أو إخراج صدقات أو قراءة قرآن وننوى قراءة ثواب هذا القرآن له، فالصلاة عبادة مقيدة أركان وشروط وعدد ركعات غير قراءة القرآن.









5 أمور تُحقق لك الخشوع في العبادات والطاعات

قالت دار الإفتاء المصرية، إن التواضع يورث المحبة، والقناعة تورث الراحة، منوهة بأن هناك خمسة أمور بها يصل الإنسان إلى درجة الخشوع.



وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذه الأمور هي : «الخضوع، والتذلل لله تعالى، مع المحبة، والتعظيم له، وعدم الكبر أو الإعراض عن أوامر الله تعالى»، مشيرة إلى أنها جميعًا توصل الشخص إلى درجة الإخبات -التواضع والخشوع- التي قال تعالى عنها: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ » الآية 23 من سورة هود.





هل يجوز الصلاة والصيام عن والدي المتوفى .. اعرف رد الإفتاء

ورد سؤال للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول " هل يقضى الصيام والصلاة عن المتوفي".

أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه يجوز قضاء الصوم عن المتوفي بينما لا تقضى الصلاة عنه وفقًا لجمهور الفقهاء.

حكم الصيام عن الميت أياما أفطرها من رمضان وقال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إنه يجوز لولي الميت الذي توفي وعليه أيامًا أفطرها من رمضان أو أي أيام من الصيام الواجب عليه أداؤها كمن كان عليه صيام أيام نذرها لله؛ الصيام عنه وقضاؤها.

يُذكر أن الإمام أحمد روى في مسنده عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتته امرأة، فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر رمضان، فأقضيه عنها؟ قال: (أرأيتك لو كان عليها دَيْن، كنت تقضينه؟)، قالت: نعم، قال: (فدين الله عز وجل أحق أن يقضى).

حكم الصيام عن الميت أياما أفطرها من رمضان من جانبه قال الدكتور محمد عبدالسميع مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إنه يجوز قضاء الصيام عن الميت، ويستحب لأوليائه أن يصوموا عنه؛ لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ).



