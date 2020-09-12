برلماني: نسعى لتسجيل عمال اليومية في منظومة جديدة ومنحهم ترخيص مزاولة المهنة

قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن هناك ما يقرب من 8 ملايين عامل يومية أو غير منتظم في مصر، تم تسجيل 3 ملايين منهم فقط خلال صرف منحة تداعيات فيروس كورونا الخاصة بهم، ولا يزال هناك الكثير من هذه الفئة غير مُسجلين بقاعدة بيانات الدولة.





وأكد أبو خضرة في تصريحات لـ"صدى البلد"، ضرورة تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة حتى يتمكنوا من الاستفادة من منظومة التأمين الجديدة وذلك عن طريق "الرقم التأميني"، الذي سيتم تخصيصه لكل عامل بالمنظومة، يصرف بموجبه المعاش والمزايا التأمينة الخاصة به.





اقرأ أيضا | برلماني يطالب باستغلال منحة كورونا في الحصول على بيانات عن عمال اليومية





وأوضح النائب أنه سيتم تصنيف كل عامل يومية داخل المنظومة ومنحه ترخيصا بمزاولة المهنة، يحدد عن طريق اختبارات قياس المهارة، التي يتم خلالها تقييم العامل وإدخاله داخل التصنيف المناسب له "جيد أو جيد جدا أو كفؤ".





وأشار إلى أن هذا التصنيف يزيد من فرص العامل في سوق العمل، كما يخدم المستهلك من خلال معرفة العامل المناسب لطبيعة المهام الموكلة له، مطالبا عمال اليومية بضرورة تسجيل بياناتهم لتقنين أوضاعهم والاستفادة من المنظومة الجديدة.





يذكر أن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، صرح بأنه بناءً على توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكل الجهات التنفيذية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، يجرى حاليا وضع خطة كاملة لرعاية هذه الفئة على الطبيعة من خلال المشروعات الكبري، مشيرا إلى أننا بدأنا بمدينة العلمين التي يعمل بها ما يقرب من 60 ألف عامل غير منتظم.





جاء ذلك خلال جولاته الميدانية بزيارة مدينة العلمين الجديدة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنه في أوائل العام المقبل سيكون هناك منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة.