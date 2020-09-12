بعد 19 عاما من هجمات 11 سبتمبر.. بدء محادثات السلام الأفغانية مع حركة طالبان

بدأت، اليوم السبت، محادثات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان بهدف إنهاء صراع يدور منذ نحو 20 عامًا وأدى إلى تدمير البلاد، وسقوط عشرات الآلاف من المقاتلين والمدنيين.









وقال عبد الله عبد الله، رئيس مجلس السلام في أفغانستان، إن اجتماع الحكومة الأفغانية وحركة طالبان يتيح إمكانية إبرام اتفاق سلام لإنهاء صراع دام عقودا.









وأضاف: "أعتقد أنه إذا مد كل منا يده للآخر وعملنا بصدق من أجل السلام فسوف تنتهي المعاناة الراهنة في البلاد".









وتهدف المحادثات لإنهاء الحرب المستمرة منذ 19 عامًا في أفغانستان.









ويقول مسئولون ودبلوماسيون ومحللون إنه على الرغم من أن الجمع بين الطرفين على طاولة المفاوضات يعد إنجازًا في حد ذاته فإنه لا يعني أن الطريق للسلام سيكون سهلًا.









وقالت "ديبورا ليونز"، ممثلة الأمم المتحدة الخاصة في أفغانستان أمام مجلس الأمن الدولي هذا الشهر: "يجب أن تتناول المفاوضات سلسلة من الأسئلة العميقة حول نوع الدولة التي يريدها الأفغان".









وتبدأ المحادثات بحفل افتتاح يحضره وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وتعقد المحادثات بعد يوم واحد من ذكرى مرور 19 عامًا على هجمات الحادي عشر من سبتمبر على الولايات المتحدة التي أدت إلى تدخلها العسكري في أفغانستان.









وعلى الرغم من الإطاحة بنظام حركة طالبان بسرعة إلا أن الحركة أعادت تنظيم صفوفها، وبدأت تمردًا مسلحًا منذ ذلك الحين اجتذب جيران أفغانستان، وقوات من عشرات الدول، بما في ذلك قوات حلف شمال الأطلسي.









ونص اتفاق سحب القوات الذي تم توقيعه بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في فبراير في محاولة لإيجاد تسوية سياسية لإنهاء الحرب على إجراء مفاوضات للتوصل لاتفاق سلام شامل.