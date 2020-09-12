إيبار وسيلتا فيجو يقصان شريط افتتاح الدوري الإسباني

يستضيف فريق إيبار نظيره سيلتا فيجو اليوم، السبت، في تمام الرابعة مساء، في افتتاح الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإسباني 2020 - 2021.





كان من المقرر أن يشهد، أمس، الجمعة، ضربة البداية في الدوري الإسباني بإقامة مباراة غرناطة وأتلتيك بلباو، لكن رابطة الليجا قررت تأجيلها لمدة 24 ساعة، بناء على رغبة الاتحاد الإسباني.





ويتسلح إيبار بعامل الأرض لتحقيق نتيجة إيجابية في أولى مبارياته بالموسم الجديد، بينما يطمح سيلتا فيجو في انتزاع الثلاث نقاط لتصدر جدول الترتيب مؤقتا.





يذكر أن فريق ريال مدريد هو حامل النسخة الماضية من بطولة الدوري الإسباني.





ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني، غرناطة مع أتلتيك بلباو، وقادش مع أوساسونا.



