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بتخفيضات 20%.. محافظ الشرقية: الاعتماد على المناديب بدلا من البنوك تجنبا لزحام التصالح.. فيديو

السبت 12/سبتمبر/2020 - 10:09 ص
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
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شيرين عادل
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن الموعد النهائى لتقديم أوراق التصالح الخاصة بمخالفات البناء هو 30 سبتمبر الجارى مع سداد 25% من قيمة التصالح، وذلك وفقا لقرارات رئاسة الوزراء.


وأوضح "غراب"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية TEN، أن محافظة الشرقية خفضت رسوم مخالفات البناء الخاصة بقانون التصالح لنسبة 20% سواء سكنية، أو تجارية، أو إدارية.


وأضاف أن تخفيض المحافظة هذه النسب هى قرارات عادلة ومقبولة ولاقت إقبالا كبيرا من المواطنين بالتقدم لطلبات التصالح.
 

وأكد محافظ الشرقية أنه تم التسهيل على المواطنين بشأن طرق الدفع بالبنوك تجنبا للزحام فى ظل فيروس كورونا، وذلك عن طريق التحصيل داخل الوحدات المحلية، ثم يقوم مندوب الوحدة بتوريد الأموال إلى البنك في اليوم الذى يليه.
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