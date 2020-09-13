التيار الوطني المصري: الشعب يقدر حجم إنجازات الرئيس.. والإرهابية أفلست

صرح اللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية الأسبق ومؤسس التيار الوطني المصري، بأن محاولات قنوات الإخوان واللجان الإلكترونية التابعة لهم للتشكيك في إنجازات الرئيس السيسي لن تفلح ودليل على إفلاسهم.





وأعلن مهدي، أن جماعة الإخوان الإرهابية تعاني انقسامات وخلافات حادة لاعتراض شباب الجماعة وعدم قبولهم بتعيين إبراهيم منير مرشدا عاما جديدا للجماعة، بعد القبض على مرشدهم المؤقت محمود عزت.





وأكد مؤسس التيار الوطني، أن محاولات النيل من إنجازات ومشروعات الرئيس السيسي لن تفلح فالشعب يقدر ما قدمه الرئيس لمصر وشعبها ويقف خلفه ويدعمه بكل قوة.