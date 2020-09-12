بإطلالة عصرية.. هاندة ارتشيل تتألق في أحدث جلسة تصوير

عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة عصرية ومختلفة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن إعجابهم الشديد بها.

ورفعت

شعرها إلى الوراء بعمله ذيل حصان مع ترك بعض الخصلات منسدلة على وجهها

، وهو ما أبرز رقة ملامحها.