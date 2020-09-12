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مرأة

بإطلالة عصرية.. هاندة ارتشيل تتألق في أحدث جلسة تصوير

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:48 ص
صدى البلد
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آية التيجي
نشرت الممثلة التركية هاندة أرتشيل، بطلة مسلسل "انت اطرق بابي"، مجموعة من الصور خاصة بجلسة تصوير جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة عصرية ومختلفة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن إعجابهم الشديد بها.


وظهرت هاندة أرتشيل وهي ترتدي بنطلون جبردين باللون الأبيض وعليه قميص باللون الأصفر نصف كم بكشكشة من على منطقة البطن، واختارت عليه كوتشي باللون الأبيض، وهو ما أبرز أنوثتها وجمالها بشكل كبير


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ورفعت هاندة أرتشيل شعرها إلى الوراء بعمله ذيل حصان مع ترك بعض الخصلات منسدلة على وجهها، وهو ما أبرز رقة ملامحها.


ولم تتكلف هاندة أرتشيل في وضع الماكياج؛ حيث اكتفت بوضع اللون الكشمير كأحمر شفاه، وطلاء أظافر باللون اللبني.


وأبرزت هاندة ارتشيل إطلاتها بارتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت اختارت سوارا باللون الذهبي، ونظارة شمسية باللون الأسود.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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