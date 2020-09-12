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اقتصاد

بمساحة 11839م2.. المجتمعات العمرانية توافق على طرح قطعة أرض بنشاط تعليمي بدمياط الجديدة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 10:16 ص
صدى البلد
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آمنه عبدالعظيم
أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، المشرف على مدينة المنصورة الجديدة، موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على طرح الموقع المقترح للاستثمار بمدينة دمياط الجديدة بنشاط تعليمي، حيث تم تخصيص قطعة أرض بالمجاورة الثانية بالحي الرابع (بنشاط تعليمي ) مدرسة تعليم أساسي على مساحة 11839م2.

وأوضح المهندس محمد رجب، أن النسبة البنائية للمشروع لا تتعدى 30% من مساحة قطعة الأرض، وأن  يكون الارتفاع (بدروم + أرضي + 3 أدوار متكررة)، وبردود  6 أمتار ( أمامي، جانبي، خلفي)، مع الالتزام بالشروط الخاصة بهيئة الأبنية التعليمية، كما يتم تقديم المستندات الابتدائية والتنفيذية  بعد اعتمادها من الهيئة العامة للأبنية التعليمية، كما لا يسمح بعمل أي فصول دراسية أو معامل بالبدروم .


وأضاف رئيس الجهاز أن مدة تنفيذ المشروع  5 سنوات من تاريخ استلام  قطعة الأرض، موضحًا أنه يتم استكمال نسبة السداد حتى 15% من قيمة الأرض بالجنيه المصري وهي عبارة عن 10% يتم سدادها عند التقدم للحجز + 5% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة علي التخصيص، إضافةً إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء)، علي أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية. 

وأوضح أنه يتم سداد باقي ثمن الأرض علي 6 أقساط نصف سنوية بالجنيه المصري، ويستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة. 

وأشار إلى أنه يتم تحصيل كافة الأقساط المالية المقررة وفقا للفائدة المعلنة  بالبنك المركزي من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية و 0.5% مصاريف إدارية.

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