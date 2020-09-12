بمساحة 11839م2.. المجتمعات العمرانية توافق على طرح قطعة أرض بنشاط تعليمي بدمياط الجديدة

أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، المشرف على مدينة المنصورة الجديدة، موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على طرح الموقع المقترح للاستثمار بمدينة دمياط الجديدة بنشاط تعليمي، حيث تم تخصيص قطعة أرض بالمجاورة الثانية بالحي الرابع (بنشاط تعليمي ) مدرسة تعليم أساسي على مساحة 11839م2.





وأوضح المهندس محمد رجب، أن النسبة البنائية للمشروع لا تتعدى 30% من مساحة قطعة الأرض، وأن يكون الارتفاع (بدروم + أرضي + 3 أدوار متكررة)، وبردود 6 أمتار ( أمامي، جانبي، خلفي)، مع الالتزام بالشروط الخاصة بهيئة الأبنية التعليمية، كما يتم تقديم المستندات الابتدائية والتنفيذية بعد اعتمادها من الهيئة العامة للأبنية التعليمية، كما لا يسمح بعمل أي فصول دراسية أو معامل بالبدروم .