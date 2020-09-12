AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الكهرباء: نمتلك خطة لتطوير شبكات النقل والتوزيع

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:16 ص
محطات كهربائية
محطات كهربائية
Advertisements
شيرين عادل
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء، إن مصر لديها قدرات احتياطية ومخزون من الطاقة الكهربائية يتعدى 25%.


وأوضح "حمزة "، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن مصر تمتلك خطة تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء تضمن فى المستقبل للأجيال المقبلة جميع الأغراض للمشاريع التنموية والاستثمارية.


وأضاف أن التحول من نظام المحاسبة بالممارسة للعداد الكودى يعتمد على طريقة دقيقة لحساب الاستهلاك الموجود بطريقة أكثر أمانا.


وأكد أن مصر تمتلك خطة استراتيجية تعتمد على القدرات الكهربائية الأخرى كالطاقات المتجددة الطاقة النووية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

4 آلاف طلب.. الكهرباء تكشف إجمالى عدد الراغبين في التحويل للنظام الكودى.. فيديو

خبير طاقة: رفع احتياطي الكهرباء فى مصر إلى 20%

الكهرباء: نجحنا في إضافة 28 ألف ميجاوات خلال الفترة الماضية.. فيديو

"60 ألف".. الكهرباء: تلقينا 570 ألف طلب للتحويل من نظام الممارسة إلى العداد الكودي.. فيديو

متابعة العداد.. الكهرباء: ترشيد الاستهلاك يساهم في خفض فاتورة المستهلك.. فيديو

ليس سندا قانونيا بعدم مخالفة العقار.. «الكهرباء» تبدأ إجراءات تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة أول أكتوبر

ترشيحاتنا

الطفل شقاوة بيلم ألف جنيه يوميا من التسول..يتصدر نشرة صباح البلد

أسرة «صدى البلد» تحتفل بعقد قران الإعلامية فرح سعيد

الهلال الأحمر الكويتي: إقلاع طائرة إغاثة محملة بـ40 طن مساعدات إلى السودان

بعد صراعه مع فيروس كورونا.. مجدي عبد الغني ينعى عزمي مجاهد

برلمان 2021.. 8 مستندات لمرشح النظام الفردي ومستند وحيد للقائمة

شقيقة المجند صاحب واقعة القطار: أرفض اعتذار رئيس القطار وأتمنى تكريم شقيقي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رصد تجمعات.. إخلاء شاطئ أبوقير شرق الإسكندرية.. صور

رسميا.. دودج تكشف عن دورانجو وتشارجر بيرسوت 2021.. صور

بالدولارات.. تعرف على سعر إطلالة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها