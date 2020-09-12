الكهرباء: نمتلك خطة لتطوير شبكات النقل والتوزيع

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء، إن مصر لديها قدرات احتياطية ومخزون من الطاقة الكهربائية يتعدى 25%.











وأوضح "حمزة "، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن مصر تمتلك خطة تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء تضمن فى المستقبل للأجيال المقبلة جميع الأغراض للمشاريع التنموية والاستثمارية.











وأضاف أن التحول من نظام المحاسبة بالممارسة للعداد الكودى يعتمد على طريقة دقيقة لحساب الاستهلاك الموجود بطريقة أكثر أمانا.











وأكد أن مصر تمتلك خطة استراتيجية تعتمد على القدرات الكهربائية الأخرى كالطاقات المتجددة الطاقة النووية.

