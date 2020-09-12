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تعليم

وسط إجراءات احترازية.. بدء امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:20 ص
امتحانات الدور الثانى
امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية الازهرية
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احمد صالح
انطلقت اليوم امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة شمال سيناء، وسط تشديد أمنى ومتابعة صحية من كل القطاعات المعنية المشاركة فى أعمال الامتحانات.

وتابع الشيخ/ محسن أبو القاسم مدير عام المنطقة للعلوم الشرعية والعربية، ومحمد عبدالعظيم عطية مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب؛ بدء انطلاق اليوم الاول للإمتحانات والاطمئنان على اتباع كل الإجراءات الاحترازية قبل دخول الطلاب الى مقر اللجنة وارتداء الكمامة وتعقيم اللجان قبل بدء الامتحان وتعقيم أيدى الطلاب.

وتم الاطمئنان على سير أعمال الامتحانات ومستوى الامتحان وحضور الطلاب اللذين لهم حق دخول الامتحان.

وقال "أبو القاسم" إن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة، وذلك لمتابعة أعمال الامتحانات ومتابعة الحالة الصحية داخل اللجنة لجميع المشاركين ولجميع أبنائنا الطلاب.

وأكد محمد رجب مدير إدارة الامتحانات أن عدد طلاب القسم الأدبى ومن لهم حق دخول الامتحان ١٣٩ طالبا وطالبة وأن عدد طلاب القسم العلمى ولهم حق حضور الامتحان ٢٢ طالبا وطالبة بإجمالى ١٦١ طالبا وطالبة مقسمين على ٤ لجان على مستوى المحافظة.
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