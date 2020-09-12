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محافظ القليوبية: عدلنا قيم التصالح السابق إقرارها بتخفيض يصل إلى 50%

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:23 ص
عبد الحميد الهجان،
عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية
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هاجر إبراهيم
قال عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إنه من المقرر طبقا لقانون التصالح أن توجه حصيلة المبالغ التى ستحصل من طلبات التصالح إلى إلى دعم مشروعات البنية التحتية والتنموية التى تنفذ لصالح المواطن.

وأضاف "محافظ القليوبية خلال المؤتمر الصحفى لرئيس الوزراء، أن الدولة لم تكتف بإصدار قانون التصالح بل أستمرت فى فى متابعة موقف تنفيذه لمعرفة ما يواجه من معوقات تظهر أثناء التنفيذ، موضحا أنه  أمر  طبيعي لما يحمله هذا القانون من طبيعة استثنائية.

وتابع أن الطبيعة الاستثنائية لقانون التصالح ظهرت بإصدار القانون رقم 1 لعام 2020 المعدل لقانون عام 2019، والذى حمل فى طياته العديد من التيسيرات على المواطنين، ومنها السماح للمهندسين الاستشاريين بإصدار تقارير السلامة الإنشائية بعدما كان الأمر يقتصر على المكاتب الإستشارية فقط.

وأكد أن المحافظة قامت بتعديل قيم التصالح السابق إقرارها بالتخفيض بنسب تتراوح بين ال10% إلى 50%، لتصل فى حدها الأدنى 50 جنيه فى العزب والمبانى السكنية وصولا إلى الأقصى بالمناطق المتميزة بعاصمة المحافظة

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