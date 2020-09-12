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برلمان

برلماني: قانون هيئة ضمان الجودة والتدريب يعيد مكانة التعليم الفني

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:50 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
أكد جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، والذي ناقشه وزيرا التربية والتعليم والقوى العاملة، خطوة على الطريق الصحيح لاستعادة مكانة التعليم الفني في مصر.


وقال النائب في بيان صحفي له اليوم، السبت، إن أغلب خريجي التعليم الفني لا يعرفون حتى القراءة والكتابة، مع العلم أنه يتم رصد الملايين من ميزانية الوزارة للتعليم الفني، وفي النهاية نجد خريجين بلا دراية بأي تخصص.


وأكد جون طلعت، أن التعليم الفني في السابق كان له تأثير جيد في وجود خريجين مؤهلين لسوق العمل في جميع التخصصات، إلا أنه مع مرور الوقت لم يعد للتعليم الفني أي دور في مصر.


وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة وضع خطة متكاملة للنهوض بالتعليم الفني وربطه بسوق العمل وتزويد المدارس بجميع الإمكانيات، والتركيز على الجانب العملي أكثر من الجانب النظري، مشيرا إلى أن القانون الذي تمت مناقشته مؤخرا يسعى لتوفير التدريب الفني والتقني المتطور لطلاب التعليم الفني وتأهيلهم لسوق العمل.
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