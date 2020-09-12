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رياضة

العامري فاروق ينعى عزمي مجاهد

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:39 ص
العامري فاروق
العامري فاروق
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القسم الرياضي
أعرب العامري فاروق، نائب رئيس الأهلي، عن حزنه لوفاة عزمي مجاهد، مدير إدارة المتابعات بالاتحاد المصري لكرة القدم، ونجم منتخب مصر وفريق الزمالك للكرة الطائرة، وعضو مجلس إدارة القلعة البيضاء الأسبق.

وكتب العامري فاروق عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "البقاء لله كابتن عزمى مجاهد اللهم ارحمه واغفر له وارزقه الفردوس الاعلى دون سابقة عذاب".

وأعلن أمير عزمي مجاهد، صباح اليوم، السبت، وفاة والده متأثرًا بفيروس كورونا المستجد، بأحد المستشفيات.


كان الراحل قد دخل أحد مستشفيات المهندسين للعلاج من المرض، ووافته المنية بعد رحلة من التعب والمعاناة.

يذكر ان عزمي مجاهد توج كأحسن لاعب كرة طائرة في أفريقيا عام 1974، وأحسن لاعب في مصر عدة مرات، وحظي بشرف حمل شارة قيادة منتخب مصر وفريق الزمالك 16 عاما حقق خلالها 12 بطولة دوري وكأس، و8 بطولات أفريقية و3 بطولات عربية على مستوى المنتخب.

لعب مجاهد أيضا في دورتين للألعاب الأولمبية، في مونتريال 1976، إلى جانب تمثيله لمصر في كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين في بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عام 1978.

خلال السبعينيات كان مجاهد متوجا ببطولة أفريقيا ولعب في كأس العالم بينما كانت كرة القدم في مصر غارقة في المحلية بشكل كبير بعد فشل الوصول إلى المونديال مرتين في ألمانيا 1974 والأرجنتين 1978، والإخفاق الأكبر في بطولة أمم أفريقيا 1974، وإخفاق مماثل على مستوى الأندية ماعدا التتويج الأفريقي للإسماعيلي عام 1969.


حقق عزمي مجاهد الاستثناء خلال تلك الفترة مع الزمالك ومنتخب الطائرة الذي حقق كل المتاح تقريبا خلال تلك المرحلة التي أعقبت استفاقة البلاد من هزيمة 1967 بنشوة انتصار 1973.


وتوج مجاهد مسيرته الرياضية بالحصول على 4 اوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية خلال عمله لاعبا ومدربا لنادي الزمالك والمنتخب بعد أن حصد كافة البطولات المحلية والأفريقية كمدرب مع النادي والمنتخب.



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