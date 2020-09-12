الأب بطرس دانيال ومنال سلامة في ضيافة سيد درويش.. صور

شهد الدكتور سيد خاطر رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى سابقا، واللواء هشام فرج وكيل وزارة الثقافة، والفنانة مى عبد النبى، والفنانة منال سلامة، والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما، العرض المسرحى الاستعراضى فنان الشعب "سيد درويش"، بقاعة محمود رضا على مسرح البالون بالعجوزة.

المسرحية من بطولة محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامى عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد العزيز، غاده كامل، دعاء الخولى، مجدى عبد العزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى" وكوكبة أخرى من الفنانين.