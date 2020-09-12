انطلاق الصالون الثقافي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية أكتوبر المقبل

قال هشام عبد العزيز أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية اليوم السبت إن الصالون الثقافي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية سينطلق أكتوبر المقبل، وستقام فعالياته بمقر المجلس والقاهرة الكبرى، ولأول مرة ستقام فعاليات هذا الصالون بجميع محافظات الجمهورية.





قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن خطبة الجمعة القادمة ستكون بعنوان: "كيف نستعيد قيمنا وأخلاقنا الجميلة".





وأوضح الوزير أن الخطبة ستكون أيضا في حدود عشر دقائق وبذات ضوابط إقامة الجمعة الماضية 11/ 9/ 2020م، نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.





أعنلت وزارة الأوقاف انطلاق الدورتان التأهيليتان الخامسة والسادسة للأئمة الجدد بمعسكر “أبو بكر الصديق” بالإسكندرية اليوم السبت إلى الاثنين , ويقوم على تدريبهم وتأهيلهم نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين.





وأوضحت الوزارة أن معسكر أبي بكر الصديق بالعصافرة بمدينة الإسكندرية بدء مساء اليوم الجمعة في استقبال المتدربين ، على أن تبدأ المحاضرات في تمام العاشرة صباحًا.



