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تعليم

لطلاب الشعبة العلمية بتنسيق ٢٠٢٠ المرحلة الثالثة.. ننشر الأماكن الشاغرة بكليات جامعة حلوان

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:44 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2020، وموعد فتح باب التحويلات وتقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

وقال وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار إن الأماكن الشاغرة لطلاب علمي بالمرحلة الثالثة هى بكليات : الحقوق والآداب والسياحة والفنادق والتربية النوعية والتربية الرياضية والكليات التكنولوجية لمن اجتاز الاختبارات . 

ويوضح صدى البلد لراغبى الانضمام لجامعة حلوان من الشعبة العلمية بتنسيق ٢٠٢٠ الكليات الشاغرة بالجامعة . 

خدمة اجتماعية حلوان 
اقتصاد منزلى حلوان  
حقوق  حلوان 
سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 
تربية رياضية حلوان 
تربية موسيقية حلوان 
اداب حلوان 
تربية فنية حلوان 


وصرح مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،بأنه سيتم إطلاق المرحلة الثالثة من التنسيق عقب انتهاء مرحلة التحويلات، وتقليل الاغتراب والتي ستبدأ غدا وتستمر حتى الأربعاء المقبل.
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