AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مدبولى: الدولة غير قادرة على الملاحقة في توصيل الخدمات

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:45 ص
الدكتور مصطفى مدبولى،
الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء
Advertisements
هاجر إبراهيم
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه فى عام 2011 كان عدد العزب والتوابع فى مصر 27 ألف عزبة، مشيرا إلى أنها اليوم وصلت إلى حوالى 32 ألف عزبة، بزيادة 5 آلاف عزبة خلال عشر سنوات.


وأضاف "مدبولى"، خلال المؤتمر الصحفى اليوم، السبت، أن الـ5 آلاف كتلة الموجودة تمثل ضغطا، من حيث أن المواطن يريد جميع الخدمات، موضحا أنه عندما تم عرض وصول مصر لحجم تغطية للمياه إلى 98 ونصف، كان العائق يمثل تلك النوعية من العزب.


وتابع: "إحنا مش قادرين كدولة إننا نلاحق على توصيل الخدمات، كل اما بنخلص بنلاقى مجموعة جديدة"، مؤكدا أن تلك التوابع تفرض على الدولة عمل توصيل لجميع المرافق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلال افتتاح السيسي المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.. مدبولي: تجاوزنا كل المعدلات القياسية لتنفيذ الخريطة القومية العمرانية المتكاملة 2052.. تريليون جنيه حجم الاستثمارات في الطرق والموانئ

مدبولي: حجم العمل بقطاع خدمات مياه الشرب يبلغ 124 مليار دولار

مدبولي: التنمية الساحلية ستعتمد على تحلية مياه البحر من خلال مجموعة محطات عملاقة للتحلية

خلال كلمته في الافتتاحات الرئاسية بالإسكندرية.. رئيس الوزراء: 1.4 تريليون جنيه تم ضخها في السنوات الست الماضية في قطاعات البترول ومياه الشرب والصرف الصحي والتموين والطرق الداخلية بالمحافظات

مدبولي: الأماكن العشوائية جعلت الدولة تلهث لتوفير المرافق والخدمات لها

رئيس الوزراء: البناء العشوائي أو غير المخطط يمثل 50% من الكتلة العمرانية لكل المدن والقرى المصرية .. وفقدنا 400 ألف فدان من الأراضي الزراعية منذ عام 1980

ترشيحاتنا

مصاصو دماء.. سحب ضخمة من البعوض تغطي أمريكا.. وتقتل الحيوانات

بالعصي والدماء.. معركة عنيفة بين باكستانيين في شوارع السعودية.. فيديو

أحمد السعدنى: ‏الواد ديانج هرب يا خطيب.. شاهد

لامس أرجل الطالبات وتحسس وجوههن.. الإدارية العليا تجازى معلما تحرش ببنات مدرسة كاملة

مد فترة التقسيط وإلغاء بعض الرسوم.. مقترحات برلمانية جديدة لتسهيل التصالح في مخالفات البناء

مليار ونصف المليار جنيه قيمة صفقة الفحم الكبرى.. إحالة رئيس شركة الكوك وآخرين في قضية رشوة للجنايات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكاء وأحضان.. 10 صور لـ شقيقة أمير كرارة برفقته خلال حفل زفافها

ماركة عالمية وباليورو.. سعر غير متوقع لـ تي شيرت درة في أحدث جلسة تصوير

بعد رصد تجمعات.. إخلاء شاطئ أبوقير شرق الإسكندرية.. صور