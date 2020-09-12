مدبولى: الدولة غير قادرة على الملاحقة في توصيل الخدمات

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه فى عام 2011 كان عدد العزب والتوابع فى مصر 27 ألف عزبة، مشيرا إلى أنها اليوم وصلت إلى حوالى 32 ألف عزبة، بزيادة 5 آلاف عزبة خلال عشر سنوات.









وأضاف "مدبولى"، خلال المؤتمر الصحفى اليوم، السبت، أن الـ5 آلاف كتلة الموجودة تمثل ضغطا، من حيث أن المواطن يريد جميع الخدمات، موضحا أنه عندما تم عرض وصول مصر لحجم تغطية للمياه إلى 98 ونصف، كان العائق يمثل تلك النوعية من العزب.









وتابع: "إحنا مش قادرين كدولة إننا نلاحق على توصيل الخدمات، كل اما بنخلص بنلاقى مجموعة جديدة"، مؤكدا أن تلك التوابع تفرض على الدولة عمل توصيل لجميع المرافق.



