مضطرين نخليهم بـ أنبوبة البوتاجاز.. رئيس الوزراء معلقا على أزمة مدينة الخصوص

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مخالفات البناء بمدينة الخصوص ونشأتها بالكامل على أراضٍ زراعية هو أمر شديد التعقيد للتعامل مع هذه الأزمة.











وأوضح "مدبولى"، خلال مؤتمر صحفى بمحافظة القليوبية، أن الجوانب الفنية لمخالفات البناء هي عدم القدرة على توصيل الغاز الطبيعى فى هذه الشوارع ذات العرض الضيق ويكون البديل الاعتماد على أنبوبة البوتاجاز، قائلا: "مش هنقدر ندخل غاز طبيعى لهذه العروض من الشوارع وهنضطر نخليهم بأنابيب البوتاجاز".











وأضاف أن توصيل المياه والصرف والكهرباء للمناطق المخالفة بمدينة الخصوص، التى لم تكن موجودة بالأساس ضمن تخطيط الدولة يعد أمرا غاية فى الصعوبة.











وأكد أن مدينة الخصوص أصبحت غابة من الكتل العمرانية الخرسانية التى تم بناؤها بارتفاعات شاهقة بالشوارع، مشيرا إلى أن عرض الشوارع لا يتجاوز 4 م.