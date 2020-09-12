بشرة خير.. الجيزة تشكل لجنة فنية لتخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، المركز التكنولوجى بحى بولاق الدكرور ومكتب خدمة المواطنين وتبسيط الإجراءات بمركز ومدينة أبو النمرس لمتابعة الالتزام باستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء طوال أيام الأسبوع، إضافة إلى متابعة توافد المواطنين للتقدم لسداد رسوم الجدية قبل انتهاء المهلة المحددة.









وأكد المحافظ على رئيسي حى بولاق ومركز أبو النمرس بتسهيل الإجراءات على المواطنين في استلام الطلبات بصورة البطاقة أو صورة عقد الملكية لحين استيفاء باقى المستندات قبل انتهاء المهلة المحددة.









وقال اللواء أحمد راشد إ نه تم تشكيل لجنة فنية لتقييم أسعار التصالح فى مخالفات البناء التى تم وضعها وفقًا للبعد الاجتماعي والطابع الشعبي بكل حي ومركز ومدينة تابع للمحافظة، وذلك للنظر فى إمكانية تخفيض بعض القيم السعرية فى عدد من القطاعات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين والتسهيل عليهم لسرعة تقنين أوضاعهم وتحفيزًا لهم.









وأضاف أن محافظة الجيزة تعد الأقل فى أسعار القيم السعرية على مستوى الجمهورية، فهناك بعض المناطق يتم التصالح فيها بمقابل 50 جنيها للمتر السكنى، حيث تم مسبقا وضع قيم تتواءم مع الطابع السكانى لكل قطاع بالمحافظة.









ودعا المحافظ المواطنين إلى سرعة التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المهلة المحددة، مشيرًا إلى أنه فى حال تخفيض القيمة السعرية لأى منطقة سوف تتم مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة، موضحًا أنه سيتم حساب فارق خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.









وخلال الجولة، حرص المحافظ على التحاور مع الموظفين داخل المركز التكنولوجي للتأكد من قيامهم بأداء المهام المطلوبة منهم، موجها بمد فترات العمل بالمركز حتى الفترات المسائية للتسهيل على المواطنين وإنجاز العمل.









كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بدعم المراكز التكنولوجية بموظفين إضافيين لتقليص المدة الزمنية التى يقضيها المواطن داخل المركز ولاستيعاب أكبر قدر من المواطنين يوميًا فى ظل الكثافة التى تشهدها المراكز التكنولوجية يوميًا لتوافد المواطنين عليها.









وحرص المحافظ على الاستماع إلى المواطنين والتحاور معهم للتعرف على أبرز المعوقات التى تواجههم للعمل نحو سرعة حلها للتيسير عليهم، موجهًا باتخاذ اللازم نحو سرعة تحديد وتحصيل قيمة رسوم جدية التصالح لبعض المواطنين التي سبق أن تقدموا بطلبات التصالح على مخالفات البناء.







