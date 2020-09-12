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محافظات

بيطري البحيرة يحصن 100 ألف رأس ماشية للحفاظ على الثروة الحيوانية

السبت 12/سبتمبر/2020 - 01:00 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

نظمت الإدارات الوقائية بالمديرية والوحدات الصحية التابعة لمديرية الطب البيطري بالبحيرة، حملات مكثفة لتحصين المواشي ضد أمراض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، وجدري الماشية، وجدري الأغنام، بنطاق مراكز المحافظة.


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وأوضح الدكتور حسني العباسي، مدير الطب البيطري بالبحيرة، أن القوافل العلاجية قامت خلال شهر أغسطس الماضي بتحصين ما يقرب من 100 ألف من رؤوس الماشية يتضمن ٤١٣٦ رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية و٤٨٢٠ رأس ماشية ضد مرض حمي الوادي المتصدع، و٨٧٥٧١ من الأبقار ضد مرض جدري الماشية، و٣٣٣٠ من الأغنام ضد مرض جدري الأغنام، لافتًا إلى أن هذه الحملات مستمرة بنطاق مراكز المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية


وأكد مدير الطب البيطري أهمية تضافر جميع الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية وتكثيف حملات التوعية والإرشادية والبيطرية وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الاشتباه فى الأمراض والأوبئة.


وقال "العباسي"، إن المديرية تعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق.

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