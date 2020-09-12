لطلاب تحويل المسار والثانوية العامة.. فنون جميلة حلوان تعلن موعد اختبارات القدرات

أعلنت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك، عن تحديد مواعيد امتحانات القدرات لكل من طلاب تحويل المسار حملة المؤهلات العليا، وطلاب الثانوية العامة سنوات سابقة.









ووجهت إدارة الكلية، المتقدمين لاختبارات القدرات، بضرورة الالتزام بالآتى:





- يتم دفع 450 جنيها قيمة امتحانات القدرات عن طريق الفيزا أو خدمات فورى وأى من طرق الدفع الإلكترونية.





- يعقد امتحان القدرات (فنون) يوم الأحد ٢٠٢٠/٩/٢٠ الساعة العاشرة صباحا ومدة الامتحان ساعتين ونصف الساعة.





- يعقد امتحان القدرات (عمارة) يوم الاثنين ٢٠٢٠/٩/٢١ العاشرة صباحا ومدة الامتحان ساعتين ونصف الساعة.





- يكون آخر موعد للتقديم لامتحانات القدرات سواء (طلاب تحويل المسار حملة المؤهلات العليا، طلاب الثانوية العامة سنوات سابقة ٢٠١٩) يوم الخميس ٢٠٢٠/٩/١٧.

