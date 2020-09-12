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برلمان

نائب الشيوخ: السيسي كتب شهادة إنجاز للدولة في مواجهة العشوائيات

السبت 12/سبتمبر/2020 - 01:08 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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يوسف سامح
قال الدكتور نور هاشم، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس السيسي وهب حياته من أجل بناء الوطن، ويؤسس لدولة حديثة من أجل الأجيال القادمة".

وأكد هاشم في بيان صحفي اليوم، أن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل المجالات لا حصر لها، سواء كان على مستوى الصحة أو مشروعات الإسكان، والتعليم، ومن خلال المشروعات القومية العملاقة وغيرها من الملفات التي حقق فيها نجاحات كبيرة.

وأشار إلى أن الإنجازات والمشروعات القومية التي حققها لمصر خلال الـ 6 سنوات الماضية تتحدث عن نفسها فى جميع أنحاء الجمهورية، لافتا الى أن السيسي دائما مهموم بمشاكل المصريين ولم يدخر جهدًا لتذليل كل الصعاب التي تواجه المواطنين.

وأضاف هاشم: "استطاع  الرئيس السيسي خلال فترة وجيزة تسجيل إنجاز مصري خالص في مواجهة العشوائيات والقضاء على المناطق غير الآمنة".

وأشار الى أن الرئيس كتب شهادة إنجاز للدولة المصرية في مواجهة العشوائيات وتوفير حياة كريمة ولائقة لمواطنيها، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المناطق ونقل سكان العشوائيات إليها حرصا على توفير حياة كريمة لهم.
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