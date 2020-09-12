نائب الشيوخ: السيسي كتب شهادة إنجاز للدولة في مواجهة العشوائيات

قال الدكتور نور هاشم، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس السيسي وهب حياته من أجل بناء الوطن، ويؤسس لدولة حديثة من أجل الأجيال القادمة".
وأكد هاشم في بيان صحفي اليوم، أن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل المجالات لا حصر لها، سواء كان على مستوى الصحة أو مشروعات الإسكان، والتعليم، ومن خلال المشروعات القومية العملاقة وغيرها من الملفات التي حقق فيها نجاحات كبيرة.
وأشار إلى أن الإنجازات والمشروعات القومية التي حققها لمصر خلال الـ 6 سنوات الماضية تتحدث عن نفسها فى جميع أنحاء الجمهورية، لافتا الى أن السيسي دائما مهموم بمشاكل المصريين ولم يدخر جهدًا لتذليل كل الصعاب التي تواجه المواطنين.
وأضاف هاشم: "استطاع الرئيس السيسي خلال فترة وجيزة تسجيل إنجاز مصري خالص في مواجهة العشوائيات والقضاء على المناطق غير الآمنة".
وأشار الى أن الرئيس كتب شهادة إنجاز للدولة المصرية في مواجهة العشوائيات وتوفير حياة كريمة ولائقة لمواطنيها، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المناطق ونقل سكان العشوائيات إليها حرصا على توفير حياة كريمة لهم.