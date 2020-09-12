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محافظات

تخصيص ٣ مستشفيات لتوقيع الكشف الطبي على مرشحي النواب بالمنيا

السبت 12/سبتمبر/2020 - 01:28 م
صدى البلد
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ايمن رياض
خصصت مديرية الصحة فى المنيا، 3 مستشفيات موزعة بشمال ووسط وجنوب المحافظة، لتوقيع الكشف الطبى على المتقدمين لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة 2020 وجرى تخصيص مركز بمستشفى المنيا العام، وآخر فى الجنوب بمستشفى ملوى العام، وثالث فى الشمال بمستشفى مغاغة العام، إضافة إلى القومسيون الطبى بمدينة المنيا.

وتخضع المراكز الطبية للإجراءات التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الصحة، مؤكدا على الالتزام بالمواعيد المقررة.

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كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت فى وقت سابق قرارا يتضمن إجراء الفحوص والتحاليل الطبيبة اللازمة للترشح لانتخابات مجلس النواب خلال الفترة من 10 وحتى 26 سبتمبر الجاري، على أن يقوم طالب الترشح بتوقيع الكشف الطبى عليه وإجراء التحاليل اللازمة لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى أداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات.
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