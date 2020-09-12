تخصيص ٣ مستشفيات لتوقيع الكشف الطبي على مرشحي النواب بالمنيا

خصصت مديرية الصحة فى المنيا ، 3 مستشفيات موزعة بشمال ووسط وجنوب المحافظة، لتوقيع الكشف الطبى على المتقدمين لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة 2020 وجرى تخصيص مركز بمستشفى المنيا العام، وآخر فى الجنوب بمستشفى ملوى العام، وثالث فى الشمال بمستشفى مغاغة العام، إضافة إلى القومسيون الطبى بمدينة المنيا.





وتخضع المراكز الطبية للإجراءات التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الصحة، مؤكدا على الالتزام بالمواعيد المقررة.





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