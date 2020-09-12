خبيرة: تخفيض سعر الفائدة سيتسبب في حالة ركود اقتصادي وتباطؤ تدفق دورة الحياة النقدية

توقعت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماعه الشهر الجاري.





واستبعدت حنان رمسيس، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن يقوم البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، لافتة إلى أن تخفيض سعر الفائدة سيتسبب في حالة ركود اقتصادي وتباطؤ تدفق دورة الحياة النقدية.





وأشارت خبيرة أسواق المال، إلى أن العديد من البنوك الفيدرالية حول العالم انتهجت سياسة التثبيت في آخر اجتماعات لها.