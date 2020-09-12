الكشف على 1211 مريضا خلال قافلة طبية مجانية بدمنهور

أكد الدكتور محمود طلحه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن المديرية تكثيف تنظيم القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقري والعزب والنجوع.

وأوضح وكيل الوزارة، ان تم تنفيذ قافلة علاجية بقرية منشأة نصار بمركز دمنهور علي مدار يومي ٩/١٠ ديسمبر الجاي ، تم من خلالها توقيع الكشف الطبي على ١٢١١ مريض في العديد من التخصصات منها جراحة عامة ، جلدية تناسلية ، امراض عيون ، مسالك ، اطفال ، نساء وتوليد ، امراض باطنة، من خلال ٤ عيادة متنقلة.

وأشار إلي أن تم إجراء ٣٦١ تحاليل دم وطفيليات ، وإجراء ٦ اشعة سينية، و ٣٢ موجات صوتية، و٩٠ كشف مبكر علي الامراض الغير سارية، ١٠٠ استبيان، و ٤ حالة خلع أسنان، لافتًا إلى أن تم عمل حملات تثقيف صحي لأكثر من ٢٣١ مواطن علي هامش القافلة.

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يذكر أن مديرية الصحة بالبحيرة، قامت بتوقيع الكشف الطبي على 971 مريض من خلال 4 عيادات متنقلة في التخصصات المختلفة مثل جراحة عامة ، أمراض نفسية وعصبيه ، تنظيم أسرة ، اطفال ، نساء وتوليد ، امراض باطنة، من خلال قافلة طبية مجانية بقرية رزق درويش بمدينة النوبارية.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن تم إجراء 308 تحاليل دم وطفيليات، 4 أشعة سينية، وتوقيع 99 كشف مبكر علي الامراض الغير سارية ، وعمل تثقيف صحي لعدد 216 حالة .

من جانبه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة بالقري والعزب والنجوع ، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية، والمحرومة من الخدمات الطبية

ووجه محافظ البحيرة، بإستمرار عمل تلك القوافل الطبية العلاجية مع تكثيف جهود توعية المواطنين لتحقيق المستهدف منها وتحقيق أكبر إستفادة لهم من تلك القوافل والعمل على إيصال الخدمة العلاجية الجيدة بالمناطق المحرومة بقرى وعزب ونجوع المحافظة.