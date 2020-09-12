يتضرر منها المواطن قبل الاقتصاد..تعرف على تأثير البناء المخالف على مصر

أكد الدكتور أحمد سمير مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن آثار البناء المخالف على اقتصاد مصر سلبي جدا، ويتضرر منه المواطن العادي بشكل كبير دون أن يشعر، وذلك على الشقين، سواء التعدى على الأراضى الزراعية، أو البناء بدون ترخيص.
وأضاف "سمير" في تصريحات له، أنه بالنسبة للشق الأول والخاص بالتعدي والبناء على الأراضي الزراعية، فلابد أن يعي المواطنين أن وضع الأراضى الزراعية في مصر كانت قبل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي 6.4 مليون فدان مساحة الرقعة الزراعية في مصر وزادت 3 مليون فدان يعمل بها حوالى 30 % من العمالة في مصر والتعدى على الأراضى الزراعية وصل إلى 2 مليون حالة تعدى أي حوالى ثلث المساحة التي كانت موجودة، وما يأتي تأثيرا على ذلك من زيادة صادرات لتعويض تلك الكمية المنتجة المتعدي عليها، وأيضا حجم البطالة المترتب عليها.
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وأوضح مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، نحن نتحدث عن دولة تريد ان تنمو اقتصاديا ونحن كمواطنين نريد اكتفاء ذاتي من الغذاء وتقليل الواردات وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل، والتعدي والمخالفات تكسر من تلك المحاولات.
وأضاف سمير، أما بالنسبة لتأثير مخالفات البناء على الاقتصاد للمواطنين بالتعدي، فهو الذى كان يتسبب في قطع المياه والكهرباء وكانت المواطنين تتساءل لماذا يتم تكسير الشوارع بعد رصفها ولابد من تكسيرها، لأن الدولة تريد ان توصل المياه لكافة المواطنين، وبعد التعدي يتم تغيير الخطط والتجهيزات، الأمر الذي يكلف خزينة الدولة كثيرا.
وأختتم المستشار أن المواطن ينظر بفخر لإنجازات الدولة المصرية، ويرى كيف تخطط الدولة في المدن الجديدة والأحياء، وتنقل المواطنين من العشوائيات إلى الأحياء الجديدة.