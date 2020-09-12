AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

يتضرر منها المواطن قبل الاقتصاد..تعرف على تأثير البناء المخالف على مصر

السبت 12/سبتمبر/2020 - 01:18 م
صدى البلد
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
أكد الدكتور أحمد سمير مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن آثار البناء المخالف على اقتصاد مصر سلبي جدا، ويتضرر منه المواطن العادي بشكل كبير دون أن يشعر، وذلك على الشقين، سواء التعدى على الأراضى الزراعية، أو البناء بدون ترخيص.

وأضاف "سمير" في تصريحات له، أنه بالنسبة للشق الأول والخاص بالتعدي والبناء على الأراضي الزراعية، فلابد أن يعي المواطنين أن وضع الأراضى الزراعية في مصر كانت قبل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي 6.4 مليون فدان مساحة الرقعة الزراعية في مصر وزادت 3 مليون فدان يعمل بها حوالى 30 % من العمالة في مصر والتعدى على الأراضى الزراعية وصل إلى 2 مليون حالة تعدى أي حوالى ثلث المساحة التي كانت موجودة، وما يأتي تأثيرا على ذلك من زيادة صادرات لتعويض تلك الكمية المنتجة المتعدي عليها، وأيضا حجم البطالة المترتب عليها.

اقرأ أيضا:


وأوضح مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، نحن نتحدث عن دولة تريد ان تنمو اقتصاديا ونحن كمواطنين نريد اكتفاء ذاتي من الغذاء وتقليل الواردات وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل، والتعدي والمخالفات تكسر من تلك المحاولات.

وأضاف سمير، أما بالنسبة لتأثير مخالفات البناء على الاقتصاد للمواطنين بالتعدي، فهو الذى كان يتسبب في قطع المياه والكهرباء وكانت المواطنين تتساءل لماذا يتم تكسير الشوارع بعد رصفها ولابد من تكسيرها، لأن الدولة تريد ان توصل المياه لكافة المواطنين، وبعد التعدي يتم تغيير الخطط والتجهيزات، الأمر الذي يكلف خزينة الدولة كثيرا.

وأختتم المستشار أن المواطن ينظر بفخر لإنجازات الدولة المصرية، ويرى كيف تخطط الدولة في المدن الجديدة والأحياء، وتنقل المواطنين من العشوائيات إلى الأحياء الجديدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبير اقتصادي: 1.5 مليون فدان إجمالي مساحة التعدي على الرقعة الزراعية خلال الـ 10 سنوات الماضية

باحث: الرقعة الزراعية زادت 3 ملايين فدان في عهد الرئيس السيسي.. فيديو

رئيس قطاع الإرشاد الزراعي يوضح خطورة البناء على الأراضي الزراعية.. فيديو

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. مدبولي: 50 جنيها للتصالح للمتر في مخالفات البناء بالريف والقرى

سعر متر الريف 50 جنيها .. 17 رسالة من رئيس الوزراء بشأن التصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

تنفيذا لتعليمات الرئيس..الحكومة:خصم ٢٥٪؜ من قيمة التصالح في مخالفات البناء للدفع الكاش

بـ توب جريء.. شاهد أحدث ظهور لـ دينا الشربينى برفقة عمرو دياب

نائب رئيس الزمالك يكشف كواليس آخر مكالمة مع الراحل عزمي مجاهد

16 مليون لـ اختراع .. وتامر يرد على الجسمي بـ الطبطبة

أسطورة أفريقيا في الكرة الطائرة.. 7 معلومات عن عزمي مجاهد بعد وفاته بفيروس كورونا

مؤمن زكريا للاعبي الأهلي: عشت معكم أسعد وأحلى يوم مر في حياتي منذ سنتين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ سكارف على الوسط..هنا الزاهد تثير الجدل بالفسفورى

فى العوامة.. زوجة رامى جمال تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

ريم مصطفى على الشط بكاش مايوه