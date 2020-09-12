يتضرر منها المواطن قبل الاقتصاد..تعرف على تأثير البناء المخالف على مصر

وأوضح مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، نحن نتحدث عن دولة تريد ان تنمو اقتصاديا ونحن كمواطنين نريد اكتفاء ذاتي من الغذاء وتقليل الواردات وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل، والتعدي والمخالفات تكسر من تلك المحاولات.





وأضاف سمير، أما بالنسبة لتأثير مخالفات البناء على الاقتصاد للمواطنين بالتعدي، فهو الذى كان يتسبب في قطع المياه والكهرباء وكانت المواطنين تتساءل لماذا يتم تكسير الشوارع بعد رصفها ولابد من تكسيرها، لأن الدولة تريد ان توصل المياه لكافة المواطنين، وبعد التعدي يتم تغيير الخطط والتجهيزات، الأمر الذي يكلف خزينة الدولة كثيرا.





وأختتم المستشار أن المواطن ينظر بفخر لإنجازات الدولة المصرية، ويرى كيف تخطط الدولة في المدن الجديدة والأحياء، وتنقل المواطنين من العشوائيات إلى الأحياء الجديدة.