16 مليون لـ اختراع .. وتامر يرد على الجسمي بـ الطبطبة

قالت الاعلامية لميس سلامة، إن نجم الجيل تامر حسني والفنان محمود العسيلي عملوا اختراع على اليوتيوب ونالت اعجاب اكثر من 16 مليون متابع والتي نشرت الاسبوع الماضي.





وتابعت سلامة، خلال حوارها في فقرة السوشيال ميديا ببرنامج "صباح البلد"، الذي يراس تحريره الصحفى احمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، ان الاغنية حققت نجاح كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل كبير بين روادها.





واضافت ان تامر حسني في احدى المطاعم قام بالرقص على اغنية بالبنط العريض للفنان حسين الجسمي، وعلق الفنان حسين الجسمي على الفيديو الذي انتشر لـ تامر حسني قائلًا: "ربنا يسعدك اكتر واكتر، والف مبروك العمل الجديد يا صاحبي العزيز".





ورد تامر حسني عليه: "اللي يبارك فيك حبيب قلبي ويسعد كل ايامك، مليون مبروك ليك انت والشاعر الكبير ايمن بهجت والموزع الرائع توما على احلى طبطبة.



